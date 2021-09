Homem é levado por bandidos armados em plena luz do dia em Caxias - Reprodução vídeo

Publicado 28/09/2021 18:47 | Atualizado 28/09/2021 18:55

Duque de Caxias - Os moradores do Parque Fluminense estão vivendo com medo. Há pelo menos uma semana, bandidos impõem medo na região do bairro do segundo distrito de Duque de Caxias. Quem vive por ali, relata que os assaltos não têm horário para ocorrer. Em um episódio registrado no último domingo, 26, um homem chega a ser levado pelos bandidos após roubar o carro da vítima, na Rua Fernando Ferrari, em plena luz do dia.

Imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram o exato momento que o homem sai do carro, juntamente com uma mulher e uma criança. Um dos bandidos armados logo sai atrás da vítima e verifica se ele tem algo nos bolsos. Logo depois, obriga-o a seguir de carro com os assaltantes. Segundo informações, o rapaz passa bem e foi liberado logo em seguida.

"Antes, ficava uma viatura aqui para nos dar um apoio, mas o 15º (batalhão da PM) não coloca mais. Estamos sofrendo com inúmeros assaltos. A Polícia Militar precisa nos ajudar", disse um morador, que não quis se identificar.

A equipe do DIA entrou em contato com a Polícia Militar, mas, até o fechamento desta reportagem, não enviou nota sobre o ocorrido.