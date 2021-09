Magé oferece rede de atenção à saúde mental. Unidades são formadas por equipes multiprofissionais para o atendimento. - Reprodução.

Magé oferece rede de atenção à saúde mental. Unidades são formadas por equipes multiprofissionais para o atendimento.Reprodução.

Publicado 29/09/2021 12:10

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Atenção a Saúde Mental, promove nesta quarta-feira, 29, das 13h às 16h, uma live que terá como tema “Desafios da Saúde Mental em tempos de pandemia”. Para acessar a transmissão ao vivo, os interessados devem entrar no link < bit.ly/dasmdc >, na data e horários indicados na programação abaixo:

13h – Abertura:

Alessandra Andrade – Diretora de Saúde Mental da SMSDC

Moderador: Luís Antônio Monteiro Campos – Profissional da SMSDC, UCP e PUC-Rio

13h15 – Professor José Aparecido (USP- Universidade de São Paulo)

Tema: Os desafios da Saúde Mental em tempos de pandemia

14h – Professora e Psicóloga Thatiana Valory (UNESA- Universidade Estácio de Sá)

Tema: Considerações sobre o suicídio

15h – Drª Jesiane Marins Lopes (UFS – Universidade Federal de Sergipe)

Tema: Depressão

16h – Professora Drª Raphaela Schiassi Hernandes

Tema: Porque fazemos o fazemos?

Atenção a Saúde Mental em Duque de Caxias

A rede pública de saúde no município de Duque de Caxias dispõe de espaços de acolhimento, com demanda livre e/ou por encaminhamento. Esses espaços contam com equipes multiprofissionais, compostas por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, entre outros. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da cidade conta com as unidades CAPS AD, CAPSIJ, e CAPS adulto.

Para atender usuários de álcool e outras drogas, além de pacientes com transtornos mentais, a rede disponibiliza os programas de Saúde Mental nos quatro distritos do município. Os programas são oferecidos nas UPH-Unidades Pré Hospitalares de Campos Elíseos, Equitativa, Pilar, Saracuruna, Imbariê e Xerém, além do Centro de Atenção Total ao Adolescente (CEATA) e Centro Municipal de Saúde (CMSDC).