Publicado 29/09/2021 16:38

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec, promoveu, no Polo de Inclusão e Trabalho da Fundação, a aula inaugural dos cursos de auxiliar de veterinário, agente comunitário de saúde, recepcionista de serviços de saúde, jardinagem e paisagismo. O secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, expressou sua felicidade.

“É gratificante ver que nosso trabalho está rendendo bons frutos, que a população caxiense está se qualificando, por meio da Fundec, e alcançando o mercado de trabalho com uma bagagem de experiência que nenhuma outra fundação proporcionaria”, contou Eduardo Moreira.

O presidente da Fundação, Jonas Santana, também esteve presente no evento e demonstrou estar orgulhoso dos alunos. O presidente da, Jonas Santana, também esteve presente no evento e demonstrou estar orgulhoso dos alunos.

“Não é possível expressar minha felicidade em ver todos aqui conquistando seus sonhos e aprendendo que, com a ajuda da Fundec, tudo pode se tornar realidade”, disse Jonas Santana.



Mais informações estão disponíveis no site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br) ou através do whatsapp (21) 97464-6089.