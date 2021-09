Praça de Parada Angélica ganha reforma e será entregue neste sábado - Divulgação

Publicado 30/09/2021 11:02

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, entrega no próximo sábado, 2/10, às 19h, a nova Praça de Parada Angélica, no terceiro distrito, reformada pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil. As melhorias atendem às necessidades dos moradores da região que poderão contar com um novo espaço público de lazer com equipamentos modernos para todas as idades. A Prefeitura também recapeou todas as ruas do entorno da praça.

Localizada entre a Avenida Vitória e as ruas Dr. Gilberto Argenta e Professor Muniz Sodré, a Praça de Parada Angélica ocupa uma área de 2.225m². Além de iluminação de Led a área de lazer ganhou piso intertravado, academia para terceira idade, playground, futmesa, tênis de mesa (ping pong), quiosques de alimentação, além de área de caminhada, acessibilidade, jardins, entre outros atrativos.

A reforma faz parte do programa de construção e recuperação de espaços públicos, iniciado em 2017, pelo prefeito Washington Reis. As melhorias foram realizadas com recursos federais. Nos últimos quatro anos, foram construídas e reformadas mais de 60 praças e áreas públicas de lazer nos quatro distritos do município com recursos de emendas parlamentares e por administração direta.

Na segunda-feira (27), o Prefeito Washington Reis esteve no bairro Jardim Gramacho, também no primeiro distrito, para anunciar a construção de mais um espaço público. A reunião com os moradores foi no campo do Maruim. Além disso, no último final de semana, foi inaugurada a Praça do Bairro Olavo Bilac, no primeiro distrito, construída no terreno de uma antiga empresa de ônibus.