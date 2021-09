Fundec - Divulgação

Publicado 30/09/2021 09:28

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec, em parceria com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, promove o curso gratuito de qualificação profissional em instalação e montagem de elevadores. Ao todo, estão sendo oferecidas 70 vagas distribuídas entre o Polo da Indústria (Centenário) e Unidade Gramacho, ambas com turmas no turno da noite.

Os interessados que preencherem os pré-requisitos necessários, como idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental II completo (6º ao 9º ano), devem se inscrever através do site www.fundec.rj.gov.br, entre os dias 29/09 e 08/10. O sorteio será realizado no dia 09/10, com divulgação da lista de contemplados no site da Fundação, a partir das 15h.

Quem quiser mais informações deve enviar uma mensagem de texto, através do whatsapp, no número (21) 97464-6089.