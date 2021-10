Cabina da PM será inaugurada em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 01/10/2021 17:52

Duque de Caxias - O PROEIS (Programa Estadual de Integração de Segurança), um convênio firmado entre a Prefeitura de Duque de Caxias e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, inaugura na próxima segunda-feira (4), às 7h30min, mais uma cabina no município. O prefeito Washington Reis e representantes da área de segurança do município e do estado estarão no bairro Jardim Primavera, no segundo distrito, para inaugurar o novo posto policial que contará também com viatura para o patrulhamento diário e reforço do policiamento. Essa é a quarta cabina inaugurada pelo prefeito Washington Reis. A primeira foi entregue no bairro Gramacho, a segunda no Amapá e a terceira em Xerém.

No mesmo dia será iniciado o policiamento ostensivo na região, feito por policiais que trabalharão no seu dia de folga e darão mais segurança à população. A iniciativa conta com recursos da prefeitura e tem por objetivo reforçar o policiamento ostensivo e proporcionar mais segurança para os moradores e comerciantes.



Na inauguração da cabina em Xerém, no mês passado, o prefeito Washington Reis disse que "Através do PROEIS estamos investindo não só no reforço do efetivo, mas também na infraestrutura dos DPOs - Destacamento de Policiamento Ostensivo, em novas viaturas e abastecimento. Começamos pelo Gramacho, estamos no Amapá, chegamos a Xerém e, daqui, vamos alcançar o maior número de bairros. Além dessas iniciativas, criamos também o Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF) e o Centro Integrado de Comando e Controle, que reúne hoje 18 municípios da Baixada e Região Metropolitana, alcançando mais de 5,4 milhões de moradores. Uma iniciativa nossa e que conta com aporte de recursos do Ministério da Justiça e do Governo do Estado", ressaltou Washington Reis.