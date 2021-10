Profissionais de saúde de Duque de Caxias começam a receber doses de reforço - Divulgação

Publicado 03/10/2021 18:04

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta segunda-feira, 04, a aplicação da terceira dose de reforço contra a Covid-19 contemplando os profissionais de saúde. A aplicação da terceira dose de reforço para este grupo segue a determinação do Ministério da Saúde.

A vacinação com a terceira dose de reforço terá início, contemplando os trabalhadores da saúde do Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) e do Hospital Municipal São José (HMSJ). A aplicação da vacina será feira nas próprias unidades.