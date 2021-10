Programa 'Caxias Cidade Luz' chega em mais bairros - Divulgação

Publicado 04/10/2021 17:07

Duque de Caxias - Os moradores dos bairros Parque Fluminense e Parque Esperança, no segundo distrito de Duque de Caxias, vão contar com mais luminosidade. Nesta segunda-feira, 4, a Prefeitura de Duque de Caxias iniciou a implantação de mais uma etapa do programa “Caxias Cidade Luz” na região com mais 3.920 luminárias em Led. Serão beneficiados os moradores da Avenida Almirante Jaceguaí e das ruas Antônio Gonçalves Martins, Alex Frederico, Benedito Leite, Antônio Gonçalves Martins, Antônio Gonçalves Martins, Jorge Felipe,Conde Alto/Nelson da Costa, Aperibé, Júlio Bara, João Raimundo, Ura, Marquesa de Santos, Ladeira de Niterói e as travessas 1 e 2 na Rua Antônio Gonçalves Martins, travessa da Rua Júlio Bara, Arari e Brocoió.

Implantado em 2017, o programa já instalou mais de 40 mil luminárias em Led nos quatro distritos e realizou mais de 220 mil atendimentos e intervenções, como troca de lâmpadas, relês e reatores em bairros e comunidades do município. Além de proporcionar mais segurança à população, o sistema é mais econômico porque reduz o consumo de energia.



A prefeitura também instalou um moderno sistema de atendimento para solicitação de troca de lâmpadas e reparos na rede que garante que os serviços sejam executados em, no máximo, 72 horas. Quando o serviço é concluído a foto é enviada ao morador via aplicativo. Para solicitar o atendimento, o morador tem à sua disposição o telefone 2676-9099. Pelo whatsapp o número é (21) 998245903.