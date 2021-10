Uma pessoa tentou duas vezes obter o comprovante sem ser vacinada - Divulgação

Uma pessoa tentou duas vezes obter o comprovante sem ser vacinadaDivulgação

Publicado 05/10/2021 11:15

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou a programação fixa das unidades de saúde e dias da semana que será realizada a vacinação contra a Covid-19 no município. As USFs e as UBS manterão calendário fixo durante todo o mês de outubro. Essas unidades vão disponibilizar a primeira dose para adolescentes e adultos, a segunda dose de todas as vacinas, além da terceira dose (reforço) para os idosos, a partir de 60 anos, que tenham completado seis meses da aplicação da segunda dose.



A vacinação também ocorrerá de terça a sábado (até o dia 9 de outubro) para todos esses grupos na UPH de Campos Elíseos, Equitativa, Imbariê, Pilar, Saracuruna, Xerém e também no Hospital Duque.

A terceira dose (reforço) para pessoas imunossuprimidas também acontece, de terça (05/10) a sexta (08/10), das 8h às 14h, no CMSDC - Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro). É obrigatório a apresentação de laudo médico, cartão de vacinação e ter completado intervalo de mais de 28 dias após a segunda dose. Verifique a lista das imunodeficiências que podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, no site da Prefeitura: (www.duquedecaxias.rj.org.br).