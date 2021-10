Alunos de Caxias se matriculam no IFRJ - Divulgação

Publicado 05/10/2021 13:34

Duque de Caxias - Os alunos da rede municipal de ensino de Duque de Caxias sorteados no processo seletivo do IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) realizaram as inscrições nos cursos da instituição que funcionam no campus da cidade da Baixada Fluminense. A Secretaria de Educação e o IFRJ firmaram uma parceria a fim de que os alunos concluintes do 9º Ano de Escolaridade concorressem a 60 vagas distribuídas nos três cursos do Ensino Médio Técnico: Técnico em Plástico, Técnico em Petróleo e Gás e Técnico em Química.



Segundo o pai de Alice Fernanda Machado, de 14 anos, Tiago Fernandes Machado, a adolescente cursará Técnico em Petróleo e Gás.

“Eu estou muito feliz porque minha filha ganhou essa oportunidade. Vai ser bom para o aprendizado dela e vai garantir seu futuro também, que é o mais importante,” disse o morador do bairro Nova Campinas.



De acordo com a secretária de Educação do município de Duque de Caxias, profª Roseli Duarte, este momento é muito importante porque oportunizou aos alunos o ingresso em uma instituição que tem o compromisso com o saber.

“Eles darão continuidade a trajetória de muito estudo e dedicação. Eu estou muito feliz em saber que nossos alunos conquistaram uma vaga em uma das melhores instituições de ensino do País”, finalizou a gestora da pasta.