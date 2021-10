Fundec lança parceria educacional com o Degase - Divulgação

Publicado 07/10/2021 16:23

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias e a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, por meio da Fundec, promoveram o lançamento de um projeto para jovens que cumprem medida socioeducativa no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), em Duque de Caxias, cujo objetivo é integrar os internos à sociedade através de cursos de qualificação na área da beleza, como cabeleireiro e barbeiro.



No local, a Fundação vai disponibilizar uma unidade móvel para que os internos possam assistir às aulas e praticar as atividades indicadas pelo professor. O presidente da Fundec, Jonas Santana, o diretor administrativo, Ezequiel Teixeira, e a coordenadora da unidade do Gramacho, Amanda Dias, estiveram presentes no lançamento.



O coordenador da unidade do Degase no município, Carlos Alberto, disse que essa é uma parceria de extrema importância para os jovens, pois "é uma especialidade na qual eles podem se formar rapidamente e ganhar seu próprio dinheiro, atendendo em casa ou abrindo um salão. Significa, portanto, uma possibilidade de renda para eles", comentou o coordenador.



Segundo o presidente da Fundação, Jonas Santana, a oferta dos cursos é uma maneira de proporcionar uma nova alternativa de empregabilidade e renda.

"O prefeito Washington Reis vem a cada dia expandindo o número de assistidos pela Fundec com os cursos oferecidos, bem como na ampliação e consolidação dos convênios com outras instituições e, principalmente, para esses jovens. A parceria visa orientá-los a viver de maneira digna na sociedade", completou Jonas Santana.