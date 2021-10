PRF prende homem com arma e munições em Caxias - Divulgação

PRF prende homem com arma e munições em CaxiasDivulgação

Publicado 07/10/2021 12:07

Duque de Caxias - Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta quinta-feira, dia 7, portando um revólver calibre 38 e munições. O fato aconteceu durante uma fiscalização na Rodovia Washington Luiz (BR-040), na altura do KM106, em Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Enquanto equipe da Polícia Rodoviária Federal, realizava patrulhamento ostensivo na BR040, deram ordem de parada a um veículo Mitsubishi ASX Branco, no momento em que o condutor tentou se afastar da equipe. Após o veículo parar os policiais procederam uma verificação minuciosa no veículo. Durante a fiscalização, os policiais questionaram o indivíduo se existia algum ilícito no interior do veículo onde o mesmo teria negado.

Entretanto, durante a averiguação, foi encontrado um revólver calibre 38 com cinco (05) munições não deflagradas, e ao ser questionado pela documentação do armamento o motorista do veículo afirmou não possuir nem registro nem documento legal para portar o armamento. Também foi constatado que o condutor já havia sido preso pelo mesmo crime pela Polícia Rodoviária Federal no ano de 2018, além de possui uma extensa ficha criminal com diversas passagens pela polícia por outros crimes.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de porte e posse ilegal de arma de fogo e munições. O veículo e o condutor foram encaminhados para 60ª seccional de Delegacia de Polícia Civil, Campos Elíseos, a fim de realizar as medidas legais cabíveis. A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principal objetivo o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.