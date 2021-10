O Ônibus Lilás voltará a oferecer atendimento nas comunidades mais distantes de Petrópolis - Reprodução

Publicado 07/10/2021 11:32

Duque de Caxias - O Ônibus Lilás vai estacionar, nesta sexta-feira, 8, na Praça Beto Amigo, no Gramacho, das 9h às 12h. O veículo vai oferecer serviços gratuitos de atendimento de assistência social, jurídica e psicológica a todas as mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de violência, além de atendimentos do Centro Comunitário de Defesa da Cidadania (CCDC), que traz ao bairro a possibilidade de ofertar isenções para emissões de documentos como segunda via de identidade e todo tipo de certidão (casamento, nascimento, óbito, divórcio).

A ação é fruto de mais uma parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, por meio da Subsecretaria de Políticas para Mulheres.

No evento, ainda serão disponibilizadas fichas de inscrições para cursos de capacitação e empreendedorismo que fazem parte do Programa Qualifica Mulher, um convênio entre a Subsecretaria com o Governo Federal. O programa é voltado para mulheres que desejam aprimorar ainda mais a profissão e queiram ser empreendedoras. Também serão realizados testes para alergia respiratória e a picadas de insetos, por meio do ônibus do projeto Brasil Sem Alergia. O resultado sai na hora e a consulta é gratuita.

“A parceria do Ônibus Lilás vai levar conhecimento e cidadania às mulheres do bairro de Gramacho nesta sexta. Esta é mais uma ação em conjunto da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em prol da população da nossa cidade”, afirmou o secretário Marcus Vinicius Boquinha.