Livro será distribuido gratuitamente pelo Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 08/10/2021 12:48 | Atualizado 08/10/2021 17:14

Duque de Caxias - O Caxias Shopping está lançando, para o Dia das Crianças, o projeto “Leitura para Todos”, que tem como principal objetivo estimular o hábito da leitura entre os pequenos. O projeto tem parceria com o Instituto da Criança, responsável por validar as instituições que vão receber as doações de livros.



O projeto “Leitura Para Todos” prevê duas etapas ainda em 2021. Na primeira, durante o mês de outubro, serão doados 1,5 mil exemplares do livro ‘Fubá’, indicado para crianças de 1 a 7 anos, da autora Tatiana Kauss. A obra estimula o contato das crianças com a natureza e com os animais. Os livros serão distribuídos para 15 instituições de Duque de Caxias e região que realizam trabalhos com crianças em situações de vulnerabilidade social. As instituições beneficiadas também vão receber profissionais que contarão histórias para as crianças atendidas pelos projetos.

A segunda etapa será uma ação de Natal e vai acontecer durante todo o mês de dezembro, com distribuição do livro ‘Fura Bolo’ - um convite para experiências familiares na cozinha - também assinado por Tatiana Kauss.



"É com muita satisfação que o Instituto da Criança é parceiro desta tão importante e necessária campanha. Incentivar o hábito da leitura entre o público infantil é uma valiosa forma de exercitar a solidariedade, além de ser um exemplo de iniciativa que contribui para o desenvolvimento social das futuras gerações", comemora Pedro Werneck, Cofundador do Instituto da Criança.



Atrações gratuitas no mall



Durante o mês de outubro, o Caxias Shopping também irá realizar ações gratuitas no mall que incentivam a relação das crianças com o universo da leitura. No sábado, dia 9, o shopping retoma o Projeto Ponto de Leitura, das 14h às 18h, uma parceria com o Sesc, que oferece no mall uma extensão da Gibiteca João Carvalhau, com a disponibilização de pequeno acervo com livros em HQ e revistas em quadrinhos. Haverá, ainda, uma Oficina de Marcador de Livro, das 16h às 18h.



Já no dia 24 de outubro, domingo, o shopping vai receber Tatiana Kauss, autora do livro ‘Fubá’, que vai participar de duas sessões lúdicas e divertidas de Contação de Histórias, às 14h e às 14h45. A atividade também contará com a presença do personagem Fubá. As atividades acontecerão na Praça de Alimentação.



“Ao longo do ano, o Caxias Shopping realiza diversas ações de cunho social e outras que incentivam o acesso à arte e à cultura. O projeto “Leitura para Todos” une a solidariedade com o objetivo de estimular maior interesse e contato com os livros na primeira infância, buscando despertar um hábito que traz grandes benefícios para o desenvolvimento das crianças”, comenta Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.