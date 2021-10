Ônibus Lilás em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 09/10/2021 13:54

Duque de Caxias - O Ônibus Lilás da prefeitura estacionou na Praça Beto Amigo, em Gramacho, ofertando uma série de serviços para a população do bairro, nesta sexta-feira, 8. Foram disponibilizados serviços gratuitos e atendimentos de assistência social, jurídica e psicológica a todas as mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de violência.



Além disso, o veículo ofereceu atendimentos do Centro Comunitário de Defesa da Cidadania (CCDC), que trouxe ao bairro a possibilidade de isenções para emissões de documentos como segunda via de RG e todo tipo de certidão (casamento, nascimento, óbito, divórcio). Ainda foram disponibilizadas fichas de inscrições para cursos de capacitação e empreendedorismo do Programa Qualifica Mulher, um convênio entre a Subsecretaria de Estado de Políticas para Mulheres com o Governo Federal.

Também foram realizados testes para alergia respiratória e a picadas de insetos, por meio do Ônibus do Projeto Brasil Sem Alergia. O resultado dos testes sai na hora e a consulta é gratuita.

"Tem bastante oportunidade de cursos profissionalizantes. Me interessei muito por alguns que estão disponibilizando, como de Hotelaria. Pretendo me inscrever nos que forem possíveis", explicou Susane Moreira, que está desempregada há dois anos.



A ação é fruto de mais uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, por meio da Subsecretaria de Políticas para Mulheres.



"Quero agradecer ao secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, e a toda equipe do estado por essa parceria", afirmou o secretário Marcus Vinicius Boquinha.