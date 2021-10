Vacinação em Duque de Caxias - Divulgação

Vacinação em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 10/10/2021 16:08

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, aplica, nesta segunda-feira (11), das 8h às 13h, a segunda dose da vacina Pfizer nas pessoas que receberam a primeira dose do mesmo imunizante no dia 29 de julho. A vacinação vai ocorrer nos seguintes locais: Hospital Municipal Duque, CER IV, UPH Xerém e Equitativa.

A administração municipal ressalta que, no CMSDC - Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro), de segunda (11/10) a sexta (15/10), haverá também vacinação para os seguintes grupos: primeira dose para gestantes, puérperas e lactantes (a partir de 12 anos); segunda dose para faltosos de todas as vacinas; e terceira dose (reforço) para pessoas imunossuprimidas e idosos (com 60 anos ou mais com prazo de seis meses da segunda dose). Verifique a lista das imunodeficiências que podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, no site da Prefeitura: (www.duquedecaxias.rj.org.br).

No ato da vacinação, é obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documentos de identificação com CPF e foto. O atendimento será para pedestres.

Na terça-feira (12/10), feriado Nacional, não haverá vacinação nos postos de Duque de Caxias.

A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.