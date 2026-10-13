Outubro Rosa em Duque de CaxiasReprodução
Campanha Outubro Rosa
Confira a agenda das ações programadas para a campanha Outubro Rosa nas unidades da rede de saúde municipal:
• 14/10 (4ª) – Fazendinha do Autista: manhã e tarde
Endereço: Rua Márcio S. Silva, 2.846, Parque Ana Dantas, Xerém;
• 14/10 (4ª) – CAPS Xerém: 10 h
Endereço: Rua Marcio S. Silva, 77 – Mantiquira;
• 15/10 (5ª) – Hospital Municipal de Imbariê: 14h
Endereço: Av. Coronel Sisson, 2.527 - Santa Lúcia;
• 19/10 (2ª) – UPH Campos Elíseos: 10h
Endereço: Av. Actura, 333 – Campos Elíseos;
• 19/10 (2ª) – CEO Imbariê: Manhã
Endereço: Rua Feliciano Sodré, s/n⁰ – Imbariê;
• 20/10 (3ª) – UPH Saracuruna: 9h
Endereço: Av. Presidente Roosevelt, s/n⁰ – Saracuruna;
• 21/10 (4ª) – Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra: 10h
Endereço: Av. Automóvel Clube, 275;
• 21/10 (4ª) – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (Auditório): 10h
Endereço: Rod. Washington Luiz - BR-040, s/nº - Jardim Primavera;
• 21/10 (4ª) – Hospital do Coração São José (HMSCOR): 10h
Endereço: Rua Nobre Lacerda, 36 – Vila Flávia
• 21/10 (4ª) – Centro de Referência e Atenção à Saúde da Mulher (CRAESM): 9h
Endereço: Rua 25 de Agosto, n⁰. 01 – Vila Santa Alice;
• 21/10 (4ª) – CAPS Imbariê: 9h
Rua Projetada, 02 – Imbariê;
• 21/10 (4ª) – CAPS III: 9h
Endereço: Alameda dos Corretores, n⁰. 41 – Figueira;
• 22/10 (5ª) – Hospital Municipal do Olho Júlio Candido de Brito (HMOCD): 14h
Endereço: Rua Dr. Laureano, 1145 – Dr. Laureano;
• 22/10 (5ª) - Hospital Infantil Padre Guilherme – Parada Angélica: 13h
Endereço: Rua Evaristo de Moraes, s/n;
• 22/10 (5ª) – CAPSIJ: 9h
Rua General Gurjão, s/n⁰ – Centro
• 23/10 (6ª) – Centro de Fisioterapia Pastor Norival Franco: 14h
Endereço: Av. Pastor Manoel Avelino de Souza, 27 – Mantiquira (Antigo Clube Tamoio);
• 23/10 (6ª) – Centro de Fisioterapia Vila São Luís: 9h
Endereço: Rua 14 de Julho, 152 – Vila São Luís;
• 23/10 (6ª) – Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo e UPA Parque Beira-Mar: 10h
Endereço: Rodovia Washington Luíz, 3.200;
• 23/10 (6ª) – UPH Xerém: 10h
Endereço: Rua Nóbrega Ribeiro, s/n⁰– Xerém;
• 23/10 (6ª) – UPH Parque Equitativa: 10h
Endereço: Av. Automóvel Clube, s/n;
• 23/10 (6ª) – UPH Pilar: 10h
Endereço: Rua Carlos Avelar, s/n⁰– Pilar;
• 23/10 (6ª) – CAPS Leslie: 10h
Endereço: Rua Mal. Deodoro, 147 – Jd. 25 de Agosto;
• 26/10 (2ª)– UPA Sarapuí: 10h30
Endereço: Av. República do Paraguai, s/n⁰ – Sarapuí;
• 26/10 (2ª) – CAPS AD Renato Russo: 10h
Endereço: Rua Nilo Vieira, 353 – Centro;
• 28/10 (4ª) – Hospital Policlínica Duque de Caxias: 10h (Terceiro andar – auditório)
Endereço: Rua Manoel Lucas, s/n⁰– Parque Senhor do Bonfim;
• 28/10 (4ª) – UPA Parque Lafaiete: 14h
Endereço: Rua Joaquim Peçanha, 1532 – Parque Lafaiete;
• 28/10 (4ª) – CER II: 10h
Endereço: Rua Nilo Vieira, 353 – Centro;
• 27 e 28/10 (3ª e 4ª) – Hospital Municipal Infantil Ismélia da Silveira e UPA Pediátrica Dr. Walter Garcia: 10h
Endereço: Rua General Gurjão, 115 – Centro;
• 29/10 (5ª) – Centro Municipal de Saúde (Ambulatório): 9h
Endereço: Rua República, s/n⁰ – Centro.
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