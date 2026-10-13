Caxias registra queda de 40% nos índices de roubo de rua e de veículos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias registra queda de 40% nos índices de roubo de rua e de veículosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 13/10/2026 18:24

A primeira semana de outubro registrou uma queda de 40% nos índices de roubo de rua e de veículos no município de Duque de Caxias. A queda nos índices de criminalidade favorece a população, atrai empresas e gera empregos.



Guarda Civil Municipal; em seguida, o decreto para legalizar o uso de armamento letal pelos guardas e o concurso público para aumentar o número de agentes municipais. Foi criada a Força Municipal, divisão armada da Guarda Civil Municipal, e feita a compra de pistolas calibre 9 milímetros e ponto 40 e fuzil calibre 5 ponto 56, e de novas viaturas e motocicletas. Tudo para que a Força Municipal atue no patrulhamento preventivo e auxilie as Polícias Militar e Civil e a Polícia Rodoviária Federal. Desde o primeiro ano de governo, o prefeito Netinho Reis tem feito investimentos na área de segurança no município. O primeiro passo foi o plano de cargos e salários da; em seguida, o decreto para legalizar o uso de armamento letal pelos guardas e o concurso público para aumentar o número de agentes municipais. Foi criada a Força Municipal, divisão armada da Guarda Civil Municipal, e feita a compra de pistolas calibre 9 milímetros e ponto 40 e fuzil calibre 5 ponto 56, e de novas viaturas e motocicletas. Tudo para que a Força Municipal atue no patrulhamento preventivo e auxilie as Polícias Militar e Civil e a Polícia Rodoviária Federal.

A vigilância eletrônica foi ampliada com a instalação de 132 Torres de Monitoramento, com 6 câmeras cada, e as Muralhas Digitais, espalhadas pelos quatro distritos. Já é certo que esse número vai aumentar. As câmeras são equipadas com Inteligência Artificial (IA) que fazem a identificação facial e leitura de placa de veículos. Ao identificar um procurado pela Justiça ou um veículo, roubado, furtado ou clonado, soa um alarme no Centro de Monitoramento Smart Duque, e os servidores acionam as forças de segurança caso seja necessário.

Outro fator importante é a integração entre as forças de segurança federais, estaduais e municipais, com reuniões semanais para definir e implementar estratégias de combate à criminalidade no município. Uma das parcerias com o governo do estado é realizada com a Polícia Militar, por meio do 15º Batalhão, que já retirou mais de 2 mil toneladas de objetos utilizados por criminosos como barricadas e que contribuiu para a desobstrução de 1.500 vias. O Programa Caxias Livre foi criado em agosto de 2025 com o objetivo de garantir à população duque-caxiense o direito de ir e vir.

Caxias registra queda de 40% nos índices de roubo de rua e de veículos Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Gestão integrada

O prefeito Netinho Reis exaltou a integração entre as forças de segurança na redução dos índices de criminalidade.

“Tenho orgulho da integração das forças Municipal, Estadual e Federal aqui em Duque de Caxias, os quais se refletem na redução da criminalidade”.

O município registrou redução nos principais índices de criminalidade em setembro de 2026, na comparação com o mesmo mês de 2025. Os dados apontam queda de 84,8% nos roubos de carga, 39% nos roubos de rua e 26,5% nos roubos de veículos