Ocorrência foi encaminhada à 34ª DP, onde o caso foi registrado - Divulgação / PMERJ

Ocorrência foi encaminhada à 34ª DP, onde o caso foi registradoDivulgação / PMERJ

Publicado 17/10/2026 16:11





Segundo a Polícia Militar, após consulta, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.



A ocorrência foi encaminhada à 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais informações. Um homem, não identificado, foi preso em flagrante, neste sábado (17), durante um patrulhamento de policiais militares do 14º BPM (Bangu) nas proximidades da comunidade conhecida como Perereca, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Com ele, os agentes apreenderam um rádio transmissor.Segundo a Polícia Militar, após consulta, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.A ocorrência foi encaminhada à 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais informações.

O rádio transmissor é um equipamento que permite a comunicação entre pessoas por meio de frequências de rádio e pode ser utilizado para monitorar a movimentação policial e alertar sobre a chegada de agentes. Em áreas com atuação do tráfico de drogas, o aparelho pode ser usado por criminosos para facilitar a comunicação entre integrantes do grupo.

PM realiza operações contra tráfico de drogas

Policiais militares realizaram, nesta sexta-feira (16), operações no Complexo da Pedreira e na comunidade do Muquiço, ambas na Zona Norte do Rio.

No Muquiço, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) detiveram um homem e apreenderam entorpecentes, ainda a serem contabilizados, e um rádio comunicador durante uma ação na região. A ocorrência está em andamento na 30ª DP (Marechal Hermes).

Já na Pedreira, agentes do 41º BPM (Irajá) realizam a Operação Barricada Zero, que tem como objetivo reprimir roubos de cargas e de veículos, recuperar veículos roubados ou clonados e retirar barricadas instaladas nas vias da comunidade. Não há informações sobre o saldo da ação até o momento.

Operação do 32º BPM (Macaé) prende sete pessoas

A primeira fase da Operação Checklist, realizada nesta quinta-feira (15) pelo 32º Batalhão de Polícia Militar (Macaé), terminou com sete pessoas presas. Durante a ação, os agentes também apreenderam cerca de 30 litros de uma substância conhecida como “loló” e um veículo. Segundo a corporação, o balanço é parcial e os trabalhos seguem em andamento.



Entre as prisões confirmadas, duas aconteceram em Macaé, duas em Casimiro de Abreu e uma em Rio das Ostras. Até o momento, a Polícia Militar não informou onde ocorreram as outras duas detenções nem divulgou a identidade dos envolvidos.

A Operação Checklist foi organizada com base em informações sobre mandados de prisão expedidos pela Justiça. A iniciativa busca localizar foragidos nos municípios sob responsabilidade do 32º BPM e aumentar o cumprimento das ordens judiciais.

Durante a ação, os policiais fazem buscas e diligências para encontrar os alvos previamente identificados. De acordo com a corporação, as abordagens também podem resultar na identificação de outras possíveis irregularidades, que são encaminhadas às autoridades responsáveis para as providências cabíveis.

Segundo o 32º BPM, a operação integra o planejamento da unidade para identificar e acompanhar mandados de prisão pendentes nos municípios sob sua responsabilidade. A iniciativa busca reunir informações e direcionar as equipes para localizar pessoas procuradas pela Justiça.