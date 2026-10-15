Armas e drogas apreendidas na ação - Foto:Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Armas e drogas apreendidas na açãoFoto:Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 15/10/2026 12:24 | Atualizado 15/10/2026 12:24

Policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) realizaram, na madrugada desta quinta-feira (15), uma ação que resultou na prisão de uma quadrilha de oito suspeitos e na apreensão de três pistolas, munições e grande material entorpecente, o caso aconteceu no bairro Caluge, às margens da BR-101.

De acordo com o comando da unidade, a ação teve início após denúncias e informações de inteligência sobre uma tentativa de invasão planejada por criminosos ligados ao Comando Vermelho. Segundo dados apurados pelo serviço reservado do 35º BPM, os traficantes planejavam tomar os pontos de venda de drogas do bairro de Penedo, numa ação criminosa contra uma facção criminosa rival.

Diante das informações, equipes do batalhão foram mobilizadas para levantar dados sobre a movimentação dos criminosos. Durante o deslocamento para a região, às margens da BR-101, os policiais avistaram e interceptaram um grupo de homens armados.

Segundo o relato dos agentes, ao desembarcarem da viatura, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Após o confronto, foram realizadas buscas na região, que resultaram na localização de oito suspeitos de envolvimento na ação criminosa, três deles feridos por disparos de arma de fogo.

Os feridos foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares de Itaboraí, onde receberam atendimento médico.

Na ação, foram apreendidas três pistolas, sendo duas de calibre 9 mm e uma de calibre .45, além de três carregadores e 30 munições. Também foram recolhidos 135 pinos de cocaína, 165 pedras de crack e uma balança de precisão.

A ocorrência foi encaminhada à 71ª DP, Centro da cidade, onde o caso foi registrado, os oito homens permanecem presos a disposição da Justiça.