Aulas gratuitas de futsal para crianças no Ginásio Esportivo de ItaboraíFoto: Divulgação
Itaboraí oferece aulas gratuitas de futsal para crianças
As aulas acontecem no Ginásio Esportivo e a iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer atende crianças de 8 e 9 anos
Itaboraí oferece aulas gratuitas de futsal para crianças
As aulas acontecem no Ginásio Esportivo e a iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer atende crianças de 8 e 9 anos
Homem é preso por suspeita de sequestro e extorsão em Itaborai
As vítimas teriam ficado quatro horas mantidos presos pelo suspeito em uma área de mata em Itaboraí
Delaroli, o prefeito mais votado do Brasil, sai gigante das urnas no primeiro turno
A fidelidade da família Delaroli aos seus aliados desde o início da eleição se traduz em números: Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas lideraram em Itaboraí, enquanto Guilherme Delaroli conquistou a quinta maior votação para a Alerj no estado
Ateliê do Instituto C&A inicia segunda turma em Itaboraí
Projeto promove capacitação, criatividade e novas possibilidades de geração de renda para mulheres do município
Itaboraí avança na Educação e supera média das redes pública do Estado
Índice Geral de ERER do município saltou de 12,9, em 2024, para 47,7, em 2026; resultado está acima da média das redes municipais do estado, que é de 40,3
Itaboraí tem Flávio Bolsonaro na liderança e Guilherme Delaroli entre os mais votados para a Alerj
Deputado estadual foi o 5º mais votado do Rio de Janeiro, com 166.374 votos; Douglas Ruas também liderou a disputa pelo Governo do Estado no município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.