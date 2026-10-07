2ª turma do ateliê do Instituto C&A promove capacitação e novas possibilidades de geração de renda para mulheres da cidade - Foto: Divulgação

2ª turma do ateliê do Instituto C&A promove capacitação e novas possibilidades de geração de renda para mulheres da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 07/10/2026 10:24 | Atualizado 07/10/2026 10:25

O Ateliê do Instituto C&A, em Itaboraí , iniciou, nesta terça-feira (06), a segunda turma do projeto, que oferece formação voltada à criação, à experimentação e ao desenvolvimento de técnicas relacionadas à moda sustentável. A iniciativa é realizada com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, da Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania (SEMJUSC) e da Secretaria Municipal de Cultura (SEMC).

Com foco no upcycling, prática que consiste na transformação e ressignificação de peças e materiais já existentes, o ateliê apresenta aos participantes diferentes possibilidades de reaproveitamento e criação de novos produtos. A programação também inclui técnicas de tingimento natural, ampliando o contato com processos criativos e alternativas sustentáveis aplicadas à produção de moda.

Para o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, a iniciativa representa uma oportunidade de ampliar o acesso à formação e estimular novas perspectivas profissionais no município.

“É uma grande satisfação acompanhar o início de mais uma turma do Ateliê do Instituto C&A em Itaboraí. Essa iniciativa representa uma oportunidade de aprendizado, criatividade e descoberta de novos caminhos para os participantes, especialmente ao aproximar a formação em moda de temas como sustentabilidade e empreendedorismo. A parceria entre as instituições fortalece ações que valorizam a cultura, a economia criativa e o potencial das pessoas do nosso município, criando possibilidades para que o conhecimento adquirido aqui também possa se transformar em novas oportunidades de trabalho e geração de renda”, destacou o secretário.

As atividades são conduzidas pelo curador e educador Diego Gama, que acompanha os participantes durante as etapas de criação e experimentação.

Além das atividades práticas, a formação inclui uma aula de empreendedorismo, com conteúdos voltados ao desenvolvimento de iniciativas e à identificação de possibilidades de geração de renda no segmento da moda.

Diego Gama ressaltou que as aulas buscam criar um espaço de aprendizado e experimentação que vai além da produção de uma peça.

“Existe uma beleza nesse processo, porque a gente consegue olhar para a moda de uma forma mais próxima, mostrando que ela também pode ser uma profissão. Aqui, propomos um novo olhar para peças que já foram usadas e tiveram significado na vida de alguém, pensando em maneiras de transformá-las, dar uma nova vida e uma nova identidade. Ao unir criação, reflexão e empreendedorismo, conseguimos apresentar aos participantes um pouco do mercado da moda e das possibilidades que existem dentro dele”, afirmou o educador.

Ao todo, serão seis turmas, com atividades realizadas nos períodos da manhã, tarde e noite. Ao final do projeto, também está previsto um desfile com as peças produzidas pelos participantes, apresentando o resultado do processo criativo desenvolvido ao longo das aulas.

Por meio do Programa de Empreendedorismo, o Instituto C&A apoia empreendedores, oficinas, ateliês e pequenos negócios ligados à indústria da moda, com ações de capacitação, gestão, práticas socioambientais responsáveis, acesso a mercados e fortalecimento da geração de renda.

A iniciativa realizada em Itaboraí está alinhada a essa proposta ao reunir formação técnica, criatividade, sustentabilidade e empreendedorismo, aproximando os participantes de novas possibilidades de atuação e geração de renda no universo da moda.

