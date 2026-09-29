Itaboraí recebe Ateliê do Instituto C&A com foco em moda sustentável e empreendedorismo feminino - Foto: Divulgação

Itaboraí recebe Ateliê do Instituto C&A com foco em moda sustentável e empreendedorismo feminino Foto: Divulgação

Publicado 29/09/2026 16:38 | Atualizado 29/09/2026 16:38

A tarde desta segunda-feira (28) marcou o início das atividades do Ateliê do Instituto C&A, em Itaboraí, iniciativa realizada com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania (SEMJUSC) e Secretaria Municipal de Cultura (SEMC). O projeto oferece aos participantes uma experiência de formação voltada à criação, experimentação e desenvolvimento de técnicas relacionadas à moda sustentável.

Com foco no upcycling, prática que consiste na transformação e ressignificação de peças já existentes, o ateliê apresenta possibilidades de reaproveitamento de materiais e criação de novos produtos. A programação também inclui técnicas de tingimento natural, ampliando o contato dos participantes com processos criativos e alternativas sustentáveis dentro da produção de moda.

A chefe de Gabinete, Mariany Baldow, destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso dos moradores a oportunidades de capacitação, estimular a criatividade e fortalecer o empreendedorismo no município.

“A chegada do Instituto C&A a Itaboraí representa uma oportunidade importante para os nossos moradores, porque une capacitação, criatividade e empreendedorismo. É uma formação que permite aos participantes desenvolver novas habilidades, conhecer possibilidades dentro do mercado da moda e, quem sabe, transformar esse conhecimento em uma fonte de renda. É muito importante poder proporcionar iniciativas como essa, que contribuem para o desenvolvimento das pessoas e do município”, expressou Mariany Baldow.

As atividades são conduzidas pelo curador e educador Diego Gama, responsável por acompanhar os participantes durante o processo de criação e experimentação. Além das atividades práticas, a formação conta ainda com uma aula de empreendedorismo, abordando conhecimentos que podem contribuir para o desenvolvimento de iniciativas e possibilidades de geração de renda no segmento da moda.



O educador, Diego Gama, ressaltou que as aulas promovem um espaço de aprendizado e experimentação que vai além da criação de uma peça.

“Existe uma beleza nesse processo, porque a gente consegue olhar para a moda de uma forma mais próxima, mostrando que ela também pode ser uma profissão. Aqui, propomos um novo olhar para peças que já foram usadas e tiveram significado na vida de alguém, pensando em maneiras de transformá-las, dar uma nova vida e uma nova identidade. Ao unir criação, reflexão e empreendedorismo, conseguimos apresentar aos participantes um pouco do mercado da moda e das possibilidades que existem dentro dele,” afirmou o estilista.

Ao todo, serão seis turmas, com atividades nos períodos da manhã, tarde e noite. O projeto também prevê um desfile com as peças produzidas pelos participantes, apresentando o resultado do processo criativo desenvolvido ao longo das aulas.

Por meio do Programa de Empreendedorismo, o Instituto apoia empreendedores, oficinas, ateliês e pequenos negócios ligados à indústria da moda, com ações de capacitação, gestão, práticas socioambientais responsáveis, acesso a mercados e fortalecimento da geração de renda.

A iniciativa realizada em Itaboraí dialoga diretamente com essa proposta ao unir formação técnica, criatividade, sustentabilidade e empreendedorismo, aproximando os participantes de novas possibilidades dentro do universo da moda.

O início das atividades contou com a presença do secretário municipal de Justiça e Cidadania, Dr. Almir Carvalho; da chefe de Gabinete, Mariany Baldow e do representante da Secretaria Municipal de Cultura, Saulo Florentino.

A programação busca, assim, estimular o potencial criativo dos participantes e apresentar a moda também como espaço de aprendizado, expressão, sustentabilidade e desenvolvimento econômico.