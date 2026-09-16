Victor Marins da Silva Conceição foi localizado por agentes da 71ª DP, no bairro Vila GabrielaFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil
Homem é preso por roubo, extorsão e sequestro em Itaboraí
O criminosos foi localizado por agentes da 71ª DP, no bairro Vila Gabriela, após monitoramento do setor de inteligência
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Curso profissional em Orçamento de Obras Públicas acontece em Itaboraí
A capacitação acontece durante a semana, no auditório da 25ª Subseção da OAB Itaboraí, e reúne participantes de diversos municípios da região.
Educação de Jovens e Adultos de Itaboraí no combate a violência contra mulher
A ação promovida pela Prefeitura objetiva levar informação sobre os diferentes tipos de violência, prevenção, enfrentamento e a importância da busca por ajuda
SINE de Itaboraí abre inscrições para cursos gratuitos da Firjan
Oportunidades de qualificação profissional contemplam as áreas de soldagem, administração e elétrica.
Itaboraí inicia vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos
A campanha busca facilitar o acesso dos tutores à vacina, levando os pontos de atendimento para diferentes regiões da cidade.
Agricultura Familiar fortalece alimentação escolar com produtos de Itaboraí
Alimentos produzidos no município são distribuídos às escolas da rede municipal fortalecendo a agricultura familiar e a economia local
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