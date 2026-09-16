Victor Marins da Silva Conceição foi localizado por agentes da 71ª DP, no bairro Vila Gabriela - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Victor Marins da Silva Conceição foi localizado por agentes da 71ª DP, no bairro Vila GabrielaFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 16/09/2026 14:13

Agentes da 71ª DP (Centro de Itaboraí) prenderam, nesta quarta-feira (16), um homem que era alvo de um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Itaboraí. Victor Marins da Silva Conceição foi localizado na Rua Edwirges Sales, no bairro Vila Gabriela, após um trabalho de monitoramento realizado pelo setor de inteligência da unidade.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe, coordenada pela delegada Norma Passos Lacerda, identificou que o procurado estava na região e realizou uma diligência até o endereço indicado. A prisão aconteceu por volta das 14h30, o meliante estava dentro de uma residência e não reagiu a abordagem.

Contra Victor havia um mandado de prisão relacionado a acusações de roubo majorado, extorsão e extorsão mediante sequestro, previstos nos artigos 157, 158 e 159 do Código Penal.

Após ser localizado e capturado, o homem foi levado para a 71ª DP, onde o caso foi registrado, e já se encontra disposição do sistema prisional.