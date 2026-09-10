Educação de Jovens e Adultos recebe palestras sobre o combate a violência contra mulher no município - Foto: Divulgação

Educação de Jovens e Adultos recebe palestras sobre o combate a violência contra mulher no municípioFoto: Divulgação

Publicado 10/09/2026 14:08 | Atualizado 10/09/2026 14:08

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), promoveu nesta quarta-feira (09/09),na Escola Municipal Antônio Joaquim da Silva, em Manilha, a primeira palestra de uma ação de conscientização voltada aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o objetivo de ampliar o acesso à informação sobre a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher.

A coordenadora da EJA, Raquel Santos, destacou que a discussão precisa estar presente no chão da escola, e que essa disseminação de informações poderá contribuir para uma formação cidadã dos alunos.

“Levar essa discussão para o ambiente escolar é uma forma de contribuir para a formação cidadã dos alunos da EJA, promovendo o respeito, a igualdade e a construção de relações mais saudáveis. A escola também se torna um importante espaço de escuta, diálogo e disseminação de informações que podem ajudar a romper ciclos de violência,” afirmou a coordenadora.

A iniciativa será desenvolvida nas escolas da rede municipal que oferecem a modalidade EJA, por meio de palestras e momentos de diálogo com os estudantes sobre a identificação dos diferentes tipos de violência contra a mulher, os sinais de alerta e as formas de prevenção e enfrentamento.

A aluna E.M Antônio Joaquim da Silva, Rosemeri Silva, de 62 anos, falou sobre como a palestra traz informações importantes tanto para os jovens quanto para os idosos que estudam na modalidade.

“Os nossos jovens precisam saber que algumas atitudes são forma de violência e não podem ser normalizadas. No nosso tempo, não tínhamos as informações e o apoio que temos hoje, estamos avançando nessa luta,” disse a aluna.

A ação conta com a parceria do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e a participação de profissionais que atuam diretamente na orientação e no acolhimento de mulheres em situação de violência. Entre as palestrantes estão a Dra. Elizabeth Cavalieri, advogada do CEAM, e a psicóloga Selma Guth de Miranda Santos, que atendem no núcleo da CEAM, e trazem uma visão prática do que os tipos de violência causam na mulher.

Durante as palestras, são abordados os diferentes tipos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, além de situações que muitas vezes podem passar despercebidas ou ser naturalizadas no cotidiano. A proposta é ajudar os estudantes a reconhecer sinais de violência, compreender seus impactos e saber onde buscar orientação e apoio.

Os encontros também apresentam a rede de proteção e os serviços disponíveis no município, fortalecendo o conhecimento dos estudantes sobre os canais de atendimento e os caminhos para buscar ajuda e denunciar situações de violência.

A parceria entre a SEMED, a SEMDS e o CEAM reforça a importância da atuação integrada das políticas públicas de educação, assistência social e proteção às mulheres, ampliando o alcance das ações de prevenção e conscientização.

O CEAM contribui para que mais pessoas conheçam seus direitos, reconheçam situações de violência e saibam que existem serviços especializados preparados para oferecer acolhimento, orientação e apoio.