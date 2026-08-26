CastraPet realiza cerca de 400 castrações gratuitas de cães e gatos em Itaboraí - Foto: Divulgação

CastraPet realiza cerca de 400 castrações gratuitas de cães e gatos em Itaboraí Foto: Divulgação

Publicado 26/08/2026 15:27 | Atualizado 26/08/2026 15:28

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SEMPDA), realizou, durante duas semanas, cerca de 400 cirurgias gratuitas de castração de cães e gatos pelo programa CastraPet. Os procedimentos aconteceram na Praça Prefeito Roberto Pereira dos Santos, no Centro, e atenderam tutores residentes no município.

Ações como esta, vem acontecendo desde 2023 no município, confira: https://odia.ig.com.br/itaborai/2023/01/6556322-mais-de-1-300-caes-e-gatos-ja-foram-castrados-gratuitamente-em-itaborai.html

A iniciativa integra as ações da Prefeitura voltadas à promoção da saúde e do bem-estar animal, à guarda responsável e ao controle populacional de cães e gatos, contribuindo também para a prevenção do abandono.



De acordo com o secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Luan Rosa, aproximadamente 400 animais foram contemplados durante o período de realização dos procedimentos.



“Desde o primeiro dia, percebemos que a procura pela castração foi muito maior do que esperávamos. Muitas pessoas estiveram no local para conseguir uma senha, mas, devido à grande demanda, não conseguiram ser contempladas. Por isso, decidimos estender os procedimentos por mais uma semana, para atender esse público e dar continuidade à primeira etapa do CastraPet. É uma forma de garantir que mais famílias tenham acesso a esse serviço tão importante”, afirmou o secretário.



Além da cirurgia, os tutores receberam orientações da equipe responsável sobre os cuidados necessários antes e depois do procedimento, contribuindo para uma recuperação adequada dos animais.



A primeira mobilização para agendamento, realizada no dia 8 de agosto, disponibilizou 180 senhas. A procura foi intensa e as vagas foram preenchidas rapidamente, antes mesmo das 9h. Diante da demanda, a Prefeitura estendeu os procedimentos para a semana seguinte, ampliando o número de animais atendidos.



A Prefeitura de Itaboraí informa que novas datas para o CastraPet serão divulgadas em breve, permitindo que mais cães e gatos sejam contemplados pelo programa. Os tutores devem acompanhar os canais oficiais do município para consultar as próximas datas, critérios e orientações para o agendamento.