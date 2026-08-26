CastraPet realiza cerca de 400 castrações gratuitas de cães e gatos em Itaboraí Foto: Divulgação
De acordo com o secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Luan Rosa, aproximadamente 400 animais foram contemplados durante o período de realização dos procedimentos.
“Desde o primeiro dia, percebemos que a procura pela castração foi muito maior do que esperávamos. Muitas pessoas estiveram no local para conseguir uma senha, mas, devido à grande demanda, não conseguiram ser contempladas. Por isso, decidimos estender os procedimentos por mais uma semana, para atender esse público e dar continuidade à primeira etapa do CastraPet. É uma forma de garantir que mais famílias tenham acesso a esse serviço tão importante”, afirmou o secretário.
Além da cirurgia, os tutores receberam orientações da equipe responsável sobre os cuidados necessários antes e depois do procedimento, contribuindo para uma recuperação adequada dos animais.
A primeira mobilização para agendamento, realizada no dia 8 de agosto, disponibilizou 180 senhas. A procura foi intensa e as vagas foram preenchidas rapidamente, antes mesmo das 9h. Diante da demanda, a Prefeitura estendeu os procedimentos para a semana seguinte, ampliando o número de animais atendidos.
A Prefeitura de Itaboraí informa que novas datas para o CastraPet serão divulgadas em breve, permitindo que mais cães e gatos sejam contemplados pelo programa. Os tutores devem acompanhar os canais oficiais do município para consultar as próximas datas, critérios e orientações para o agendamento.
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