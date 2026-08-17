Pavimentação transforma rotina de moradores do bairro Marambaia - Foto: Divulgação

Pavimentação transforma rotina de moradores do bairro MarambaiaFoto: Divulgação

Publicado 17/08/2026 11:51 | Atualizado 17/08/2026 11:52

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), está avançando com as obras de pavimentação no bairro Marambaia, levando mais infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para os moradores da região. A intervenção representa uma mudança significativa na rotina de quem conviveu durante anos com ruas de terra, lama e dificuldades de acesso, especialmente em períodos de chuva.

O trabalho de pavimentação tem como objetivo transformar o cenário do bairro e proporcionar melhores condições de mobilidade para pedestres e motoristas. O asfaltamento já foi realizado na Avenida Brasília, Estrada Cabuçu, Estrada Boa Vista, Rua Alvorada, Rua de Acesso, Rua Doze, Rua Buriti, Rua Cinco, Rua Goiânia, Rua Capital e Rua Principal, e agora segue para as ruas Acre, Alagoas, Amazonas, Estrada Conceição, Espírito Santo, Para, Paraíba, Ceará e Rua dez.

O secretário Municipal de Obras, Bruno da Mata, destaca que o asfaltamento na região representa um grande avanço no plano de reurbanização da cidade.

“Estamos trabalhando para melhorar a infraestrutura urbana, garantir mais segurança e conforto para os moradores e transformar os espaços da cidade, levando mais qualidade de vida para a população”, destacou o secretário.

Morador da Marambaia há mais de 30 anos, Genivaldo da Conceição, de 56 anos, acompanhou de perto as mudanças pelas quais a região passou. Para ele, ver as ruas recebendo asfalto é a realização de algo que, durante muito tempo, parecia distante.

“Quando eu cheguei aqui, era só mato e barro. A gente enfrentava muita dificuldade, principalmente quando chovia. Como morador, nunca imaginei que um dia pudesse acontecer uma mudança desse tamanho. Ver o asfalto chegando é uma alegria muito grande”, afirmou Genivaldo.

A chegada da pavimentação representa não apenas uma melhoria na estrutura das vias, mas também um avanço para os moradores que construíram suas histórias no bairro.