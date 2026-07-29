Lançamento do livro "Garimpo da Cachaça" - Foto: Divulgação

Lançamento do livro "Garimpo da Cachaça"Foto: Divulgação

Publicado 29/07/2026 09:46 | Atualizado 29/07/2026 09:46

Itaboraí - A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT) recebe, no próximo sábado (01), às 18h, o lançamento do livro Garimpo da Cachaça, do escritor e colecionador Edison Costa. A obra reúne histórias, curiosidades e experiências vividas pelo autor durante mais de duas décadas dedicadas à pesquisa e à coleção de rótulos de cachaça de diversas regiões do Brasil.



Carioca e morador de Itaboraí, Edison Costa iniciou sua coleção há cerca de 20 anos e percorreu mais de 280 cidades, em 20 estados brasileiros, em busca de peças raras. O trabalho lhe rendeu o reconhecimento da RankBrasil com o recorde de maior coleção de rótulos de cachaça do país. Em 2021, o acervo contabilizava 6.154 rótulos e, em 2025, ultrapassou a marca de 8.413 exemplares, número que continua em crescimento.



No livro, o autor compartilha relatos de suas viagens por alambiques, feiras e festivais dedicados à cachaça, destacando a importância da bebida como patrimônio cultural brasileiro. Durante o lançamento, o público também poderá conhecer alguns dos álbuns que reúnem parte da coleção.



Antes de se estabelecer em Itaboraí, Edison Costa viveu em São Lourenço (MG), onde manteve uma loja temática sobre cachaça e uma coleção de aproximadamente 10 mil miniaturas de garrafas. Apesar da dedicação ao tema, o escritor faz questão de destacar que não consome a bebida e que sua motivação sempre foi preservar a história e a diversidade cultural representadas pelos rótulos.