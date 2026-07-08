Vagas para estágio na administração pública em Itaboraí - Foto: Divulgaçâo

Vagas para estágio na administração pública em ItaboraíFoto: Divulgaçâo

Publicado 08/07/2026 10:58 | Atualizado 08/07/2026 10:58

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Governo (SEMGOV), abre vagas para o Programa de Estágio Itaboraí 2026 – II, destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos técnicos e de ensino superior. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelas Instituições de Ensino credenciadas no município, conforme o Edital de Chamamento Público SEMGOV nº 01/2023. O período de inscrição vai de 06 de julho a 16 de julho de 2026, por meio do site oficial: https://selecaoestagiarios.ib.itaborai.rj.gov.br/

Vale destacar que o programa tem como objetivo viabilizar estágio curricular obrigatório, não remunerado, junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta, Autarquias e Fundações e oferece centenas de vagas distribuídas nas secretarias municipais de Educação (SEMED) e de Saúde (SEMSA).

Entre os cursos com maior número de oportunidades estão Tecnologia da Informação/Ciência da Computação, Administração, Engenharia Civil, Arquitetura, Licenciatura em Pedagogia, Psicologia, Licenciatura em Artes, Licenciatura em Ciências, Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Inglês, Licenciatura em História, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Português, Serviço Social, Odontologia, Fisioterapia, Farmácia, Nutrição, Enfermagem, Educação Física, Medicina, Tecnólogo em Radiologia, Técnico em Radiologia e Técnico em Enfermagem.

Do total de vagas, 10% são reservadas para pessoas com deficiência, garantindo inclusão e igualdade de oportunidades.

A classificação dos candidatos será realizada com base no Coeficiente de Rendimento (CR). Em caso de empate, serão considerados, sucessivamente, a maior fase/ano ou semestre cursado; maior idade e regionalidade (proximidade entre local de estágio e residência do aluno).

Os candidatos também poderão ser convocados para entrevista pela secretaria demandante, com caráter classificatório e desclassificatório.

A carga horária do estágio será de 4 a 6 horas diárias, totalizando de 20 a 30 horas semanais. A duração mínima é de 6 meses, podendo chegar ao máximo de 2 anos, conforme a legislação municipal vigente. O estágio não gera vínculo empregatício.