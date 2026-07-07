Prefeitura e IFF fortalecem diálogo para ampliar oportunidades de educação, ciência e inovação em Itaboraí - Foto; Divulgação

Prefeitura e IFF fortalecem diálogo para ampliar oportunidades de educação, ciência e inovação em ItaboraíFoto; Divulgação

Publicado 07/07/2026 18:32

Itaboraí - Na tarde de segunda-feira (06), representantes da Prefeitura de Itaboraí realizaram uma visita institucional ao Instituto Federal Fluminense (IFF) – Campus Itaboraí, com o objetivo de fortalecer o diálogo e construir novas parcerias entre o município e a instituição de ensino. Participaram do encontro os secretários municipais de Ciência e Inovação, Ramon Vieira; de Educação, Mauricílio Rodrigues; e de Comunicação, Suleiman Marques, que foram recebidos pelo diretor-geral do campus, Wanderson Amaral.

Durante a visita, a comitiva conheceu a estrutura do instituto, incluindo os laboratórios altamente equipados e preparados para receber os estudantes, além de discutir iniciativas que aproximem cada vez mais a população das oportunidades oferecidas pelo IFF.

Entre os principais temas abordados estiveram a divulgação dos cursos nas escolas da rede municipal, a implantação dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, a criação de estratégias para ampliar o acesso dos estudantes ao instituto e a troca de informações entre as instituições para tornar o processo de ingresso ainda mais abrangente e eficiente.

Também foi discutida a realização de aulões preparatórios gratuitos e abertos à comunidade para o processo seletivo do IFF, além da construção de um curso preparatório voltado especialmente aos estudantes da rede municipal. As equipes ainda avaliam os melhores caminhos para valorizar os alunos do município, considerando que 50% das vagas da instituição são destinadas a estudantes oriundos da rede pública.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destacou que a parceria representa um importante avanço para a formação dos estudantes de Itaboraí.

"Nosso compromisso é garantir que os alunos da rede municipal tenham acesso às melhores oportunidades de formação. Vamos intensificar a divulgação dos cursos, aproximar as escolas do Instituto Federal e construir ações que preparem nossos estudantes para o processo seletivo, ampliando as possibilidades de ingresso e de transformação de suas vidas por meio da educação", disse o secretário.

O secretário municipal de Ciência e Inovação, Ramon Vieira, ressaltou que a aproximação entre o poder público e o IFF fortalece o desenvolvimento tecnológico e econômico da cidade.

"O Instituto Federal é um patrimônio para Itaboraí. Essa parceria permite integrar educação, ciência, inovação e tecnologia em benefício da população. A troca de informações e o desenvolvimento de projetos conjuntos contribuirão para formar profissionais qualificados e impulsionar o crescimento do município", explicou o gestor da pasta.

Já o secretário municipal de Comunicação, Suleiman Marques, enfatizou a importância de levar essas oportunidades ao conhecimento da população.

"Nosso papel será fazer com que essas informações cheguem aos estudantes, às famílias e à comunidade. Quanto mais pessoas conhecerem as oportunidades oferecidas pelo IFF, maior será o alcance dessas ações e mais jovens poderão transformar seu futuro por meio da educação", finalizou o secretário.

O diretor-geral do Instituto Federal Fluminense – Campus Itaboraí, Wanderson Amaral, comemorou a aproximação com o Executivo Municipal e destacou os projetos previstos para os próximos anos.

"A Prefeitura de Itaboraí já é uma grande parceira em diversos projetos e nossas expectativas agora são ainda maiores. No próximo ano iniciaremos os cursos técnicos integrados ao ensino médio, que representam uma das maiores referências do Instituto Federal. Com essa parceria, quem ganha é a comunidade. Também esperamos ampliar nossa atuação com novos cursos de graduação, como Engenharia Elétrica, além de licenciaturas voltadas à formação de professores. Nossa expectativa é receber cada vez mais alunos da rede pública, especialmente das escolas municipais, que também virão conhecer nossa estrutura e todas as oportunidades que o IFF oferece", disse o diretor.