Conserlimpi e Petrobrás em encontro a favor da sustentabilidade - Foto: Divulgação

Conserlimpi e Petrobrás em encontro a favor da sustentabilidadeFoto: Divulgação

Publicado 18/06/2026 15:08

Itaboraí - A Conserlimpi deu mais um passo em direção à construção de soluções sustentáveis para a gestão de resíduos em Itaboraí. Na última terça-feira (16), o presidente da companhia, Hédio Mataruna, acompanhado de diretores da instituição, participou de uma reunião no Complexo São Boaventura, antigo Comperj, para debater iniciativas voltadas à sustentabilidade, com foco na destinação final de resíduos e no fortalecimento das ações de reciclagem no município.

O encontro teve como objetivo promover o diálogo entre diferentes setores e discutir alternativas capazes de ampliar a eficiência da gestão de resíduos, contribuindo para a redução dos impactos ambientais e para o desenvolvimento de práticas alinhadas aos princípios da economia circular.

Durante a reunião, foram abordadas possibilidades de cooperação entre o poder público e a iniciativa privada, reforçando a importância da integração entre os diversos atores envolvidos na construção de soluções inovadoras para o setor ambiental.

Para o presidente da Conserlimpi, Hédio Mataruna, a busca por parcerias e novas estratégias é fundamental para garantir avanços na área da sustentabilidade.

“A gestão moderna de resíduos exige planejamento, inovação e diálogo permanente. Estamos trabalhando para construir soluções que beneficiem a população e contribuam para um futuro mais sustentável para Itaboraí”, destacou o presidente.

A iniciativa faz parte do compromisso da Conserlimpi em ampliar ações voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável do município. Além dos serviços de limpeza urbana, a companhia atua na promoção de práticas que incentivam a reciclagem, a conscientização ambiental e o uso responsável dos recursos.

A Conserlimpi acredita que cuidar da cidade vai além da manutenção dos espaços públicos. É também investir em projetos e parcerias que contribuam para uma Itaboraí mais limpa, consciente e comprometida com o meio ambiente.

Vale destacar que sustentabilidade é uma responsabilidade compartilhada e um compromisso com as futuras gerações.