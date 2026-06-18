Conserlimpi e Petrobrás em encontro a favor da sustentabilidadeFoto: Divulgação
Conserlimpi fortalece diálogo sobre sustentabilidade junto à Petrobras
Encontro discutiu alternativas para destinação final de resíduos, reciclagem e ações voltadas à economia circular em Itaboraí
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Educação de Itaboraí promove formação continuada para coordenadores e assessores escolares da rede municipal
Encontros mensais têm como objetivo alinhar diretrizes pedagógicas, fortalecer o trabalho nas unidades de ensino e contribuir para o alcance da meta municipal de alfabetização
Polícia Federal prende casal por falsificação de alvarás de soltura, em Itaboraí
A ação é consequencia de uma investigação sobre uma organização criminosa envolvida na falsificação de alvarás de soltura utilizados para liberação irregular de presos
Clínica-Escola do Autista de Itaboraí recebe representantes da causa atípica de Santa Catarina
Primeira unidade do Brasil voltada ao atendimento especializado de pessoas com TEA segue como referência nacional e inspira iniciativas em outros estados
Vacinação antirrábica e contra brucelose reforça proteção dos rebanhos em propriedades rurais de Itaboraí
Prefeitura realiza imunização domiciliar de animais de grande porte e amplia ações de prevenção contra a raiva e brucelose no município
Desmanche clandestino é descoberto em Itaboraí
Carro roubado, sucatas e bloqueador de sinal são apreendidos pela Polícia Militar
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