Formação continuada para coordenadores e assessores escolares da rede municipal - Foto: Divulgação

Formação continuada para coordenadores e assessores escolares da rede municipalFoto: Divulgação

Publicado 17/06/2026 12:20 | Atualizado 17/06/2026 12:21

Itaboraí - A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Itaboraí está realizando, ao longo desta semana, uma série de reuniões formativas com coordenadores pedagógicos e assessores escolares das unidades municipais de ensino. A iniciativa integra a política de formação continuada da rede e reúne tanto profissionais que já atuavam nas escolas quanto os novos servidores aprovados no concurso público. Na manhã desta terça-feira (16), mais um grupo participou da ação. Desta vez, o encontro foi voltado às equipes das unidades de ensino em tempo integral.

A proposta é que as reuniões aconteçam mensalmente, promovendo o alinhamento das práticas pedagógicas e fortalecendo o trabalho desenvolvido nas escolas municipais.

Atualmente, o município conta com aproximadamente 70 profissionais que atuam nessas funções estratégicas, responsáveis por acompanhar o desenvolvimento pedagógico das unidades e apoiar o trabalho docente.

Durante os encontros, são apresentadas as diretrizes e os fundamentos que orientam o desenvolvimento das atividades escolares na rede municipal. Após a formação, os coordenadores e assessores ficam responsáveis por replicar as informações e os materiais de estudo junto às equipes pedagógicas de suas respectivas unidades.

A estratégia também busca garantir que os professores permaneçam em sala de aula, evitando deslocamentos frequentes para capacitações externas e assegurando que o conhecimento adquirido chegue até eles por meio das lideranças pedagógicas das escolas.

Além das orientações técnicas, os participantes tiveram espaço para compartilhar experiências, apresentar demandas e discutir desafios vivenciados no cotidiano escolar. O encontro também proporcionou a apresentação de materiais de estudo que subsidiarão o planejamento das ações pedagógicas ao longo do ano letivo.

Outro tema debatido foi a meta municipal de alfabetização. A SEMED trabalha para que, até o fim deste ano, o município alcance o índice de 70% de alfabetização, reforçando o compromisso com a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes da rede pública.

A subsecretária de Gestão e Ensino, Gláucia Vieira, destacou a importância da formação permanente como ferramenta para o fortalecimento da educação municipal.

"A formação continuada é fundamental para garantir unidade nas ações pedagógicas e segurança aos profissionais no desenvolvimento do seu trabalho. Esses encontros permitem alinhar diretrizes, acolher os novos servidores, ouvir quem está na ponta e construir soluções coletivas para os desafios do dia a dia. Nosso objetivo é fortalecer o processo de ensino e aprendizagem em toda a rede, contribuindo diretamente para o alcance das metas estabelecidas, especialmente na alfabetização das nossas crianças", afirmou a subsecretária.

Com a realização periódica das reuniões, a Secretaria Municipal de Educação reafirma o compromisso com a valorização dos profissionais da educação, a qualificação das práticas pedagógicas e a busca contínua pela melhoria dos indicadores educacionais do município.