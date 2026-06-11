Vacinação protege os rebanhos em propriedades rurais da cidade - Foto: Divulgação

Vacinação protege os rebanhos em propriedades rurais da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 11/06/2026 09:29 | Atualizado 11/06/2026 09:30

Itaboraí - Com foco no bem-estar animal e na proteção dos rebanhos do município, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), segue realizando ações de vacinação antirrábica e contra brucelose em diversas propriedades rurais. Desde o mês de maio, animais de grande porte, como bovinos, equinos e bubalinos, vêm recebendo a dose de imunização contra a doença.

Na manhã de quarta-feira (10), as equipes da secretaria estiveram em uma fazenda localizada em Picos para mais uma etapa da campanha de vacinação. A iniciativa integra o calendário de ações voltadas à sanidade animal e ao fortalecimento da produção rural no município.

Vale destacar que os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio diretamente com os proprietários. A vacinação acontece nas propriedades, facilitando o acesso ao serviço e considerando as dificuldades de transporte e locomoção dos animais de grande porte.

O secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, destacou a importância da iniciativa para a saúde dos animais e para a segurança dos produtores rurais.

"Nosso compromisso é garantir a saúde animal, apoiar os produtores rurais e fortalecer o agronegócio em Itaboraí. A vacinação antirrábica e contra a brucelose é uma medida preventiva fundamental para proteger os rebanhos e evitar prejuízos aos criadores. Por isso, seguimos levando esse serviço diretamente às propriedades, oferecendo mais comodidade e segurança para quem vive da produção rural", explicou o secretário.

A vacinação antirrábica para animais de grande porte é uma medida essencial para a prevenção da raiva dos herbívoros. A imunização deve ser realizada em animais a partir dos três meses de idade, com dose de reforço aplicada após 30 dias na primeira vacinação e revacinação anual nos anos seguintes. A vacina é fundamental para proteger os rebanhos, uma vez que a raiva é uma doença fatal que afeta o sistema nervoso central dos animais.

Já a vacina contra a brucelose é uma medida obrigatória e essencial para o controle da doença em bovinos e bubalinos, visando prevenir abortos nos animais e evitar a transmissão para humanos (zoonose).

Um dos beneficiados pela ação é o produtor rural Richard Gobbi Leite, de 41 anos, que ressaltou a importância da iniciativa para a saúde dos animais e para o fortalecimento da atividade rural.

“Estamos aproveitando a campanha de vacinação que a Prefeitura vem realizando no município. É uma ação de suma importância e quero agradecer à Secretaria de Agricultura por esse apoio. Estamos vacinando o gado, as vacas, os bezerros e também os equinos. Além disso, aproveitamos para realizar o manejo sanitário adequado, que é extremamente importante para o sucesso da nossa criação”, destacou o produtor.

É importante informar que as ações de vacinação continuarão acontecendo durante as próximas semanas com foco na saúde e proteção dos rebanhos da cidade.