Desmanche clandestino é descoberto em Itaboraí; carro roubado, sucatas e bloqueador de sinal são apreendidos - Foto: Reproduçao Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Desmanche clandestino é descoberto em Itaboraí; carro roubado, sucatas e bloqueador de sinal são apreendidosFoto: Reproduçao Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 10/06/2026 09:47 | Atualizado 10/06/2026 09:47

Itaboraí - Uma operação da Polícia Militar revelou um possível esquema de receptação e desmanche de veículos na tarde desta terça-feira (09), o caso aconteceu no bairro São Joaquim.

A ação de Policiais Militares do 35º BPM, resultou na recuperação de um carro roubado, apreensão de diversas peças automotivas de origem suspeita e na prisão de quatro homens.



Segundo informações, equipes do Setor Bravo da 1ª Companhia do 35º BPM chegaram ao imóvel localizado na Rua Joaquim Manoel de Macedo após o rastreamento via GPS de um veículo roubado indicar o endereço como possível ponto de localização do automóvel.



Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o Fiat Mobi Like, ano 2022, que havia sido roubado dois dias antes. Durante as buscas, os agentes também localizaram diversas sucatas de veículos desmontados, levantando suspeitas sobre a existência de um desmanche clandestino que poderia abastecer o mercado ilegal de peças automotivas na região.



Outro material que chamou a atenção dos policiais foi a apreensão de um bloqueador de sinal, conhecido popularmente no meio criminoso como "capetinha".



O equipamento costuma ser utilizado para impedir o rastreamento de veículos roubados e dificultar a ação da Polícia. Quatro suspeitos que estavam no imóvel foram detidos e encaminhados para a 71ª DP I(Centro de Itaboraí).



A área foi isolada para a realização da perícia técnica, que poderá apontar a procedência das peças encontradas e a possível ligação dos envolvidos com organizações criminosas.



A investigação busca identificar se o local funcionava como centro de desmontagem de veículos roubados e se há conexão com quadrilhas especializadas em receptação que atuam na Região Metropolitana, o caso segue investigado por agentes da 71ªDP.