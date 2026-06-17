O casal preso se escondia nessa casa - Foto; Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

O casal preso se escondia nessa casaFoto; Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 17/06/2026 10:03 | Atualizado 17/06/2026 10:04

Itaboraí - Agentes da Polícia Federal prenderam nesta terça-feira (16), um casal por falsificação de alvarás de soltura, a prisão aconteceu na casa onde a dupla se escondia em um bairro remoto do município.

A ação foi consequência de uma investigação sobre uma organização criminosa envolvida na falsificação de alvarás de soltura utilizados para liberação irregular de presos no estado do Rio de Janeiro.

O casal estava foragido pelos crimes de associação criminosa e falsificação de documento público. Na ação, policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), do Núcleo de Capturas (NUCAP/DREX) e da Delegacia de Polícia Federal em Macaé (DPF/MCE) cumpriram dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

As investigações continuam apurando a atuação de uma organização criminosa que realiza a falsificação de alvarás de soltura, utilizados para a liberação de presos custodiados em unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro.

Entre os beneficiados pelo esquema está um dos maiores traficantes de armas do país, condenado a 27 anos de prisão, além de outros criminosos condenados por crimes graves, que tiveram a soltura efetivada com base em documentos judiciais falsos.

No momento da abordagem policial, o casal foragido também apresentou documentos de identificação com indícios de falsificação, fato que já está sendo apurado.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Eles poderão responder pela prática dos crimes de associação criminosa e falsificação de documento público, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das investigações.