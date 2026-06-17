O casal preso se escondia nessa casaFoto; Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil
Polícia Federal prende casal por falsificação de alvarás de soltura, em Itaboraí
A ação é consequencia de uma investigação sobre uma organização criminosa envolvida na falsificação de alvarás de soltura utilizados para liberação irregular de presos
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Prefeito Marcelo Delaroli faz visita técnica no início de colocação de paisagismo e arborização na 22 de Maio
No no Dia Mundial do Meio Ambiente a ação integra o projeto de modernização e reurbanização da principal via de Itaboraí, seguindo os avanços das obras
Lei do vice-presidente da Alerj, Deputado Guilherme Delaroli, dá mais segurança aos profissionais de saúde
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