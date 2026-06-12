Representantes da causa atípica de Santa Catarina visitam Clínica-Escola do Autista de Itaboraí - Foto: Divulgação

Representantes da causa atípica de Santa Catarina visitam Clínica-Escola do Autista de Itaboraí Foto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 12:53

Itaboraí - A Clínica-Escola do Autista, localizada em Venda das Pedras, recebeu nesta quinta-feira (11) a visita de representantes de projetos e movimentos ligados à causa atípica do estado de Santa Catarina. O encontro teve como objetivo apresentar o funcionamento da unidade, considerada a primeira Clínica-Escola do Autista do Brasil, além de compartilhar experiências e boas práticas no atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A comitiva catarinense foi recebida pela subsecretária municipal de Cuidados Especiais, Berenice Piana, juntamente com a equipe técnica da unidade. Durante a visita, os participantes conheceram a estrutura física da Clínica-Escola, os serviços ofertados, a metodologia de trabalho desenvolvida no município e a rotina de atendimentos oferecidos às crianças e suas famílias.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destacou o reconhecimento que Itaboraí tem recebido por meio do projeto.

“É motivo de orgulho ver a Clínica-Escola do Autista ultrapassando as fronteiras do nosso município e se consolidando como referência nacional. Esse é um trabalho construído com responsabilidade, sensibilidade e compromisso com as famílias atípicas. Receber pessoas de outros estados interessadas em conhecer esse modelo reforça que estamos no caminho certo e contribuindo para que mais crianças e famílias tenham acesso a um atendimento digno, humanizado e de qualidade”, afirmou o secretário.

Para Berenice Piana, idealizadora da Lei Federal nº 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana, a troca de experiências fortalece a luta pela ampliação das políticas públicas voltadas às pessoas com autismo em todo o país.

“Quando abrimos as portas da Clínica-Escola para receber representantes de outros estados, mostramos que é possível transformar a realidade das famílias por meio de políticas públicas sérias e comprometidas. Compartilhar esse modelo é uma forma de multiplicar oportunidades, ampliar o acesso ao atendimento especializado e fortalecer a inclusão em diferentes regiões do Brasil”, ressaltou Berenice Piana.

Entre os visitantes estava a mãe atípica, professora e ativista da causa em Santa Catarina, Edlaine Hoeft, que destacou a importância de conhecer iniciativas que atendam verdadeiramente às necessidades das pessoas com autismo.

“Nosso objetivo é levar esse conhecimento para Santa Catarina e ampliar esse debate em mais cidades do estado. Eu vivo diariamente a realidade e as necessidades do meu filho e de tantas outras famílias. Ver uma estrutura como esta, pensada para acolher e atender de forma integral nossos filhos, nos mostra que é possível construir caminhos mais humanos e eficientes. Como mãe, visto literalmente a camisa da causa e espero que essa experiência possa inspirar transformações em todo o estado de Santa Catarina”, afirmou.

A visita reforça o protagonismo de Itaboraí na construção de políticas públicas voltadas à inclusão e ao cuidado especializado, consolidando a Clínica-Escola do Autista como um modelo inovador e inspirador para municípios e estados de todo o país.