Representantes da causa atípica de Santa Catarina visitam Clínica-Escola do Autista de Itaboraí Foto: Divulgação
Clínica-Escola do Autista de Itaboraí recebe representantes da causa atípica de Santa Catarina
Primeira unidade do Brasil voltada ao atendimento especializado de pessoas com TEA segue como referência nacional e inspira iniciativas em outros estados
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