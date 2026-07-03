Itaboraí recebe motoniveladora do Governo Federal - Foto: Divulgação

Itaboraí recebe motoniveladora do Governo Federal Foto: Divulgação

Publicado 03/07/2026 11:32

Itaboraí - No último domingo (28), o município de Itaboraí foi contemplado com uma motoniveladora por meio do Programa INOVA, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). A solenidade de assinatura dos termos de doação foi realizada no Museu Aeroespacial (MUSAL), no Rio de Janeiro, e reuniu autoridades federais, estaduais e representantes dos municípios beneficiados.

A nova máquina passa a integrar a frota da Prefeitura de Itaboraí e será utilizada para reforçar os serviços de infraestrutura, especialmente na manutenção e recuperação de vias, contribuindo para mais agilidade nas ações executadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Representando o município, o secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, participou da cerimônia de assinatura do termo de doação entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura de Itaboraí.

"Essa motoniveladora chega em um momento importante e vai fortalecer o trabalho que já vem sendo realizado no município. Com esse novo equipamento, teremos mais eficiência na manutenção das vias, especialmente nas áreas que mais necessitam desse tipo de serviço, proporcionando melhores condições de mobilidade e qualidade de vida para a população", destacou o secretário.

O Programa INOVA tem como objetivo fortalecer a infraestrutura produtiva de estados e municípios por meio da doação de máquinas e veículos. A iniciativa busca modernizar os serviços públicos, melhorar estradas vicinais, apoiar o desenvolvimento da agricultura e contribuir para a redução das desigualdades regionais em áreas prioritárias.