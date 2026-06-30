Limpeza e desassoreamento de rios acontece em Itaboraí - Foto: Divulgação

Limpeza e desassoreamento de rios acontece em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 30/06/2026 18:26 | Atualizado 30/06/2026 18:26

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí segue avançando com ações de limpeza e desassoreamento de rios e canais em diversos pontos da cidade por meio do programa Limpa Rio, realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo melhorar o escoamento das águas, reduzir riscos de alagamentos e promover mais qualidade de vida para a população.

As intervenções contam com o uso de maquinário pesado, como a escavadeira Long Reach, conhecida popularmente como "Pescoçuda", equipamento capaz de alcançar grandes profundidades e margens de difícil acesso, permitindo a retirada de sedimentos, lixo e vegetação acumulada nos cursos d'água.

Atualmente, as equipes atuam no Rio Tabutaí, que já teve concluída a limpeza do trecho localizado em Itambi, com aproximadamente seis quilômetros de extensão. Agora, os trabalhos avançam para o bairro Morada do Sol, onde serão executados cerca de dois quilômetros de desassoreamento no mesmo curso d'água. Além dessa frente, o programa segue com intervenções no Rio Aldeia, em Cabuçu, com aproximadamente 16 quilômetros de extensão, no Rio Porto das Caixas, também em Cabuçu, com cerca de oito quilômetros, além do Canal Vale da Caieira, Córrego dos Padres, Córrego Fundo e outros canais do município.

Outros rios e córregos já integram o cronograma do programa, entre eles o Córrego Barbosão, Córrego Água Fria, Rio Caceribu, Rio Iguá, Rio da Vargem e outros trechos que recebem serviços de limpeza e desassoreamento, ampliando o alcance das intervenções e garantindo melhorias estruturais em diferentes regiões da cidade.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou que as ações representam um avanço importante para a infraestrutura do município e fazem parte de um trabalho contínuo de cuidado com a cidade.

"Itaboraí está vivendo um novo momento. Estamos investindo em obras e serviços que muitas vezes não aparecem tanto, mas que fazem toda a diferença no dia a dia da população. A limpeza e o desassoreamento dos rios ajudam a prevenir alagamentos e trazem mais segurança para os moradores. Esse trabalho em parceria com o Governo do Estado mostra que, quando há união, quem ganha é a população", afirmou Marcelo Delaroli.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, ressaltou a importância do uso de equipamentos específicos para garantir mais eficiência nas ações.

"O programa Limpa Rio permite que a gente realize intervenções profundas e estruturais nos rios e canais da cidade. Com a escavadeira Long Reach, a 'Pescoçuda', conseguimos alcançar áreas mais profundas e retirar grande volume de material acumulado ao longo dos anos, melhorando significativamente o fluxo das águas", explicou o secretário.

O deputado estadual Guilherme Delaroli, também destacou a importância da parceria entre o Governo do Estado e o município.

"Essa é uma parceria que traz resultados concretos para Itaboraí. O programa Limpa Rio é fundamental para recuperar os rios, melhorar a drenagem e prevenir enchentes. Seguiremos trabalhando junto ao Governo do Estado e à Prefeitura para garantir mais investimentos e melhorias para a cidade", afirmou Guilherme Delaroli.

As ações fazem parte de um conjunto de iniciativas voltadas para a manutenção urbana, prevenção de enchentes e melhoria da infraestrutura hídrica, reforçando o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população.