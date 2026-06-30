Limpeza e desassoreamento de rios acontece em ItaboraíFoto: Divulgação
Itaboraí segue na limpeza e desassoreamento dos rios
Parceria entre Prefeitura e Governo do Estado utiliza maquinário pesado, como a escavadeira Long Reach, para ampliar drenagem, prevenir alagamentos e transformar a infraestrutura hídrica do município
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Vice-presidente da Alerj, Deputado Guilherme Delaroli, anuncia mais Policiais para o 35º BPM
Com histórico de luta contra o crime, o parlamentar já apagou pichações do Comando Vermelho em prédio público em Itaboraí, já prendeu estuprador de animais e ladrão de rua no centro do Rio de Janeiro
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Encontro realizado em Venda das Pedras marcou mobilização expressiva de apoiadores e reforçou trajetória política do deputado estadual no município
Conserlimpi fortalece diálogo sobre sustentabilidade junto à Petrobras
Encontro discutiu alternativas para destinação final de resíduos, reciclagem e ações voltadas à economia circular em Itaboraí
Educação de Itaboraí promove formação continuada para coordenadores e assessores escolares da rede municipal
Encontros mensais têm como objetivo alinhar diretrizes pedagógicas, fortalecer o trabalho nas unidades de ensino e contribuir para o alcance da meta municipal de alfabetização
Polícia Federal prende casal por falsificação de alvarás de soltura, em Itaboraí
A ação é consequencia de uma investigação sobre uma organização criminosa envolvida na falsificação de alvarás de soltura utilizados para liberação irregular de presos
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