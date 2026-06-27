Deputado Guilherme Delaroli atua no reforço da Segurança Pública no Leste Fluminense - Foto: Cristiano Masruha

Deputado Guilherme Delaroli atua no reforço da Segurança Pública no Leste Fluminense Foto: Cristiano Masruha

Publicado 27/06/2026 15:03 | Atualizado 27/06/2026 16:58

Itaboraí - O Deputado Estadual Guilherme Delaroli (PL) e Vice-presidente da Alerj, anunciou nesta sexta-feira (26) um reforço para a segurança pública nos municípios de Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim. O 35º Batalhão da Polícia Militar vai receber nos próximos dias 42 novos agentes.



A ampliação do efetivo foi publicada no Diário Oficial da Polícia Militar e comemorada pelo parlamentar que é Policial Militar de carreira, e tem uma vasto histórico na luta contra o crime.



Guilherme Delaroli tem a pauta da segurança pública como prioridade. Em um episódio que aconteceu em outubro de 2025, o parlamentar foi assaltado na saída da Alerj, porém perseguiu o assaltante e prendeu o ladrão, o caso viralizou nas redes sociais, alancando mais de 1 milhão de visualizações no seu instagram, também no fim do ano passado, o deputado apareceu apagando pichações do Comando Vermelho em um prédio público recém-inaugurado, no bairro de São Joaquim, em Itaboraí. O imóvel destinado a um centro de convivência para idosos havia sido arrombado, parcialmente incendiado e marcado com inscrições da facção.



Na ocasião, Guilherme Delaroli mandou um recado que repercutiu: "Aqui traficante não se cria. Vocês acham que morador vai pagar água, gás e internet para vocês? Podem procurar outro lugar."

No dia 03 de maio deste ano, Guilherme Delaroli recebeu uma denúncia através de um vídeo que comprovava um estrupo de uma cadela, indignado, o parlamentar reuniu a Secretaria Municipal de Defesa dos Animais, Polícia Militar e GEPAM, localizou o criminoso o prendeu e resgatou a cadela. O caso repugnante repercutiu nacionalmente

Agora, com mais 42 policiais nas ruas, Guilherme Delaroli afirma que o objetivo é sufocar a atuação do crime organizado, coibir o tráfico de drogas e devolver mais segurança aos moradores de Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim.

"Esse reforço vai ajudar a gente a expulsar de vez esses traficantes do território dessas cidades", afirmou Delaroli, agradecendo ao Governo do Estado e ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra. Ainda segundo o político: "A expectativa é aumentar a presença policial e intensificar o combate às facções criminosas na região", completou o deputado.