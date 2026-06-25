O evento foi encerrado com manifestações de apoio ao projeto político liderado pelo deputado estadual, marcando o início da agenda de articulações para o próximo ciclo eleitoral - Foto: Divulgação

O evento foi encerrado com manifestações de apoio ao projeto político liderado pelo deputado estadual, marcando o início da agenda de articulações para o próximo ciclo eleitoralFoto: Divulgação

Publicado 25/06/2026 15:26 | Atualizado 25/06/2026 15:27

Itaboraí - O deputado estadual Guilherme Delaroli reuniu um grande número de lideranças políticas e comunitárias do município em um encontro que marcou o início de sua pré-campanha ao segundo mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A reunião aconteceu na noite da última segunda-feira (22), em Venda das Pedras, no primeiro distrito de Itaboraí, e contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e lideranças de base, em um ato considerado de forte mobilização política.

Estiveram presentes o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli; o deputado federal Altineu Côrtes; o vice-prefeito Elber Corrêa; o presidente da Câmara Municipal, João Delaroli; o presidente da Conserlimpi, Hédio Mataruna; vereadores, secretários municipais, lideranças comunitárias e familiares.

Com trajetória marcada por compromisso, resultados e entrega de políticas públicas em seu histórico legislativo, Delaroli se destaca com a criação de leis voltadas à proteção social, saúde e direitos de grupos específicos.

Entre as iniciativas citadas estão a lei que garante laudo permanente para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a legislação que institui pontos de apoio para entregadores de aplicativo, a lei que amplia a segurança de profissionais da saúde com o botão do pânico em unidades públicas, além de medidas voltadas à proteção de mulheres em espaços públicos e no transporte coletivo.

Durante o encontro, o parlamentar relembrou sua primeira eleição em 2022 e afirmou que o projeto político iniciado naquele pleito segue em expansão no município e em todo o Estado do Rio de Janeiro.

“Nosso trabalho é feito com compromisso e responsabilidade. A política precisa gerar resultado na vida das pessoas. E é isso que temos buscado desde o início do nosso mandato”, destacou o deputado.

Guilherme Delaroli é deputado estadual pelo Estado do Rio de Janeiro, eleito em 2022 com mais de 114 mil votos, sendo aproximadamente metade deles provenientes de Itaboraí, o que o consolidou como uma das principais lideranças políticas do município.

Antes de chegar à Alerj, trabalhou como motorista de caminhão e operador de máquinas pesadas, além de ter servido por mais de 20 anos na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, recebeu condecorações e atuou diretamente na segurança pública.

Também exerceu função na gestão pública municipal, contribuindo com a elaboração e execução de projetos voltados ao desenvolvimento urbano.

Na Assembleia Legislativa, o parlamentar é autor e coautor de leis de impacto social, entre elas:

-Lei do laudo permanente para pessoas com TEA;

-Lei que cria pontos de apoio para entregadores de aplicativo;

-Lei do botão do pânico para profissionais da saúde;

-Lei de proteção às mulheres em espaços públicos e transporte coletivo;

-Lei que ampliou mecanismos de segurança e proteção social em unidades de saúde.

O parlamentar também participou da destinação de recursos para Itaboraí, com investimentos em áreas como saúde, educação e infraestrutura, incluindo aquisição de equipamentos médicos, melhorias em unidades escolares e ações de mobilidade urbana.

Ao longo do encontro, lideranças reforçaram o papel do grupo político na condução de obras e projetos estruturantes no município.

O prefeito Marcelo Delaroli destacou a importância da atuação conjunta entre governo municipal e lideranças políticas para a viabilização de obras e investimentos em Itaboraí. Ele ressaltou o avanço de projetos estruturantes no município, como intervenções em mobilidade urbana, pavimentação e urbanização de bairros, além de obras de grande porte em andamento.

“O que nos move é a transformação da vida das pessoas. Quando uma rua é asfaltada, quando uma obra é entregue, é isso que dá sentido ao nosso trabalho”, afirmou o prefeito.

O deputado federal Altineu Côrtes ressaltou a força do grupo político em Itaboraí e destacou a trajetória de crescimento do projeto liderado pelas principais lideranças do município.

“Esse time aqui fez o melhor prefeito do Brasil. O mais importante na política é o grupo. Quando há união e trabalho, os resultados aparecem. E foi isso que aconteceu em Itaboraí”, afirmou.

O evento foi encerrado com manifestações de apoio ao projeto político liderado pelo deputado estadual, marcando o início da agenda de articulações para o próximo ciclo eleitoral.