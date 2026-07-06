Marlon Corrêa possuía contra si um mandado de prisão preventiva - Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Marlon Corrêa possuía contra si um mandado de prisão preventivaReprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Publicado 06/07/2026 15:41

Itaboraí - Policiais civis da 71ª DP (Centro de Itaboraí) prenderam, na última sexta-feira (03), um homem foragido da Justiça investigado pelo crime de estelionato. A ação foi coordenada pela delegada titular da unidade, Dra. Norma Passos Lacerda, após semanas de monitoramento realizado pelo setor de inteligência da delegacia.

Segundo informações, o criminoso, identificado como Marlon Vinicius Ribeiro Corrêa, possuía contra si um mandado de prisão preventiva, por envolvimento em crime de estelionato, artigo 171, do Código Penal.

As investigações apontaram que o suspeito estaria circulando pelo município de Itaboraí. Após cruzamento de informações, os agentes descobriram que ele estava realizando compras em um supermercado da cidade.

Diante da informação, equipes da 71ª DP seguiram até o estabelecimento comercial, onde montaram um cerco tático para prende-lo. Ele foi abordado no momento em que deixava o estabelecimento e entrava em um veículo de aplicativo, ainda no estacionamento do mercado.

Após a captura, Marlon Vinicius Ribeiro Corrêa foi encaminhado para a 71ª DP, e permanece preso à disposição da Justiça.