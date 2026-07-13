Deputado Guilherme Delaroli adota cadela vítima de zoofilia em ItaboraíFoto: Divulgação
Deputado Guilherme Delaroli adota cadela vítima de zoofilia em Itaboraí
Vice-Presidente da Alerj, que prendeu criminoso em flagrante, pede ajuda em suas redes sociais para escolher nome da cachorrinha
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Itaboraí divulga vagas para estágio obrigatório em áreas da administração pública
Inscrições tiveram início em 06 de julho e contemplam cursos técnicos e de nível superior em caráter não remunerado
Prefeitura de Itaboraí e IFF ampliam oportunidades de educação, ciência e inovação na cidade
Encontro entre secretários municipais e direção do Instituto Federal Fluminense discutem parcerias estratégicas, divulgação de cursos e preparação de estudantes da rede municipal
Estelionatário foragido da Justiça é preso em supermercado de Itaboraí
Após semanas de monitoramento do setor de inteligência, policiais civis da 71ª DP localizaram o suspeito no estacionamento de um mercado da cidade
Itaboraí recebe motoniveladora do Governo Federal para reforçar serviços de infraestrutura
A máquina foi entregue por meio do Programa INOVA, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e contribuirá para a manutenção de vias e melhoria dos serviços públicos no município
Itaboraí segue na limpeza e desassoreamento dos rios
Parceria entre Prefeitura e Governo do Estado utiliza maquinário pesado, como a escavadeira Long Reach, para ampliar drenagem, prevenir alagamentos e transformar a infraestrutura hídrica do município
Vice-presidente da Alerj, Deputado Guilherme Delaroli, anuncia mais Policiais para o 35º BPM
Com histórico de luta contra o crime, o parlamentar já apagou pichações do Comando Vermelho em prédio público em Itaboraí, já prendeu estuprador de animais e ladrão de rua no centro do Rio de Janeiro
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