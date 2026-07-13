Deputado Guilherme Delaroli adota cadela vítima de zoofilia em Itaboraí - Foto: Divulgação

Deputado Guilherme Delaroli adota cadela vítima de zoofilia em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 13/07/2026 11:33 | Atualizado 13/07/2026 11:34

Itaboraí - Dois meses após ser resgatada em Itaboraí vítima de abuso sexual, uma cadelinha recebeu alta da clinica veterinária e ganhou um lar. O destino foi a casa do deputado estadual Guilherme Delaroli (PL), que no último dia 3 de maio efetuou em flagrante a prisão do homem acusado de molestar o animal em Itaboraí.

A notícia da adoção foi compartilhada pelo vice-presidente da Alerj em rede social, no sábado (11), junto com um pedido. Ele deseja que seus seguidores das redes sociais o ajude na escolha do nome da cachorrinha: Esperança, Aurora, Zoe e Pretinha são as opções. “Agora ela faz parte da minha família e vai receber aquilo que todo animal merece: amor, proteção, respeito e um lar cheio de carinho”.

Para se recuperar das agressões sofridas, a cadelinha recebeu os cuidados na Clínica Popular Pet Care, em Aldeia da Prata, Itaboraí. O deputado agradeceu ao empenho dos profissionais e ao secretário de Proteção e Defesa dos Animais de Itaboraí, Luan Rosa, que o acompanhou no resgate da cadelinha e na prisão em flagrante do criminoso.