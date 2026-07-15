Maior captação de órgãos da história de Hospital Municipal de ItaboraíFoto; Divulgação
Hospital Municipal de Itaboraí realiza maior captação de órgãos de sua história
Procedimento de alta complexidade contou com corredor de honra em homenagem ao doador e poderá beneficiar diversos pacientes que aguardam na fila de transplantes
Hospital Municipal de Itaboraí realiza maior captação de órgãos de sua história
Procedimento de alta complexidade contou com corredor de honra em homenagem ao doador e poderá beneficiar diversos pacientes que aguardam na fila de transplantes
Projeto "Paz, aqui se faz!" premia estudantes vencedores do II Concurso de Contos em Itaboraí
Cerimônia realizada na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres reconheceu produções literárias que promovem a cultura de paz e o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes
Deputado Guilherme Delaroli adota cadela vítima de zoofilia em Itaboraí
Vice-Presidente da Alerj, que prendeu criminoso em flagrante, pede ajuda em suas redes sociais para escolher nome da cachorrinha
Itaboraí divulga vagas para estágio obrigatório em áreas da administração pública
Inscrições tiveram início em 06 de julho e contemplam cursos técnicos e de nível superior em caráter não remunerado
Prefeitura de Itaboraí e IFF ampliam oportunidades de educação, ciência e inovação na cidade
Encontro entre secretários municipais e direção do Instituto Federal Fluminense discutem parcerias estratégicas, divulgação de cursos e preparação de estudantes da rede municipal
Estelionatário foragido da Justiça é preso em supermercado de Itaboraí
Após semanas de monitoramento do setor de inteligência, policiais civis da 71ª DP localizaram o suspeito no estacionamento de um mercado da cidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.