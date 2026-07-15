Maior captação de órgãos da história de Hospital Municipal de Itaboraí - Foto; Divulgação

Maior captação de órgãos da história de Hospital Municipal de ItaboraíFoto; Divulgação

Publicado 15/07/2026 13:35 | Atualizado 15/07/2026 13:36

Itaboraí - O Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior (HMDLJ), em Nancilândia, realizou nesta terça-feira (14/07) a quarta captação de órgãos de sua história, marcando um momento histórico para a saúde pública de Itaboraí. Em uma parceria entre o Programa Estadual de Transplantes (PET) e a equipe multidisciplinar da unidade, o maior procedimento de captação já realizado no hospital, é resultado de um trabalho técnico de alta complexidade, planejamento e, principalmente, de um gesto de solidariedade da família do doador.

O doador, um homem de 34 anos, teve morte encefálica confirmada na unidade. Após acolhimento e diálogo conduzidos pela equipe hospitalar, a família autorizou a doação de múltiplos órgãos e tecidos, tornando possível a captação de fígado, pâncreas, rins (bilateralmente) e córneas, que poderão transformar e salvar a vida de diversos pacientes que aguardam por um transplante.

Antes do início do procedimento, profissionais de saúde prestaram uma emocionante homenagem ao doador e à sua família. Em silêncio e sob aplausos, médicos, enfermeiros, técnicos e demais colaboradores formaram um corredor de honra até o centro cirúrgico, reconhecendo a generosidade de uma decisão que representa esperança para tantas outras pessoas.

A secretária municipal de Saúde, Analice Rangel, destacou que a realização de mais uma captação demonstra o amadurecimento da rede municipal e a sensibilidade das famílias diante da importância da doação de órgãos.

"Cada procedimento como este representa muito mais do que um avanço técnico. Representa a transformação da dor em esperança e a possibilidade de um novo começo para muitas pessoas que aguardam por um transplante. Quero agradecer, especialmente, à família do doador, que, em um momento de profunda tristeza, fez um gesto de amor ao próximo que jamais será esquecido", afirmou a secretária.

A subsecretária municipal de Urgência e Emergência, Gisele Mataruna, ressaltou o preparo das equipes e a importância da estrutura do hospital para a realização de procedimentos dessa magnitude.

"A captação de múltiplos órgãos e tecidos exige uma atuação extremamente criteriosa, envolvendo diferentes especialidades e uma logística complexa. Ver o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior realizar, pela quarta vez, esse procedimento, e alcançar sua maior captação até hoje demonstra a evolução da nossa rede de saúde e o comprometimento dos nossos profissionais. Acima de tudo, reforça que a doação de órgãos é um ato capaz de levar esperança a inúmeras famílias", destacou a subsecretária.

Criado em 2010, o Programa Estadual de Transplantes (PET) coordena as ações de captação e transplante de órgãos e tecidos no Estado do Rio de Janeiro, seguindo os protocolos do Sistema Nacional de Transplantes (SNT). A parceria entre o PET e o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior fortalece a atuação da unidade como referência no processo de doação de órgãos, contribuindo para ampliar as oportunidades de transplantes e salvar vidas.