Estudantes vencedores do II Concurso de Contos em Itaboraí são premiados - Foto: Divulgação

Estudantes vencedores do II Concurso de Contos em Itaboraí são premiadosFoto: Divulgação

Publicado 15/07/2026 10:25 | Atualizado 15/07/2026 10:25

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou, na terça-feira (14), a cerimônia de premiação do II Concurso de Contos do projeto “Paz, aqui se faz!”, na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT), no Centro. A iniciativa reconheceu os estudantes autores dos contos mais votados pelo público, valorizando produções que abordam a cultura de paz, a proteção da infância e o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes.

O concurso integra as ações do projeto “Paz, aqui se faz!”, desenvolvido pela rede municipal de ensino com o objetivo de incentivar reflexões sobre o respeito, o diálogo, a proteção e a construção de uma cultura de paz dentro e fora do ambiente escolar.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destacou a importância de promover iniciativas que estimulem o protagonismo dos estudantes e reforcem valores fundamentais para a formação cidadã.

“O projeto ‘Paz, aqui se faz!’ demonstra o quanto a escola pode transformar vidas por meio da educação, do diálogo e da escuta. Cada conto apresentado pelos nossos alunos mostra sensibilidade, consciência e esperança, reforçando a importância de combater todas as formas de violência e de construir uma cultura de paz. Parabenizo todos os participantes, seus professores e as equipes escolares pelo excelente trabalho desenvolvido”, expressou o secretário.

O terceiro lugar ficou com o estudante Gabriel Yuri Barbosa Quintanilha, da Escola Municipal Acácio Campos dos Santos, autor do conto “Contra a Violência”, que recebeu 63 votos na votação popular. A obra transmite uma mensagem de esperança e reforça que nenhuma criança deve enfrentar situações de violência sozinha, destacando a importância da proteção, do cuidado e da busca por ajuda.

O segundo lugar foi conquistado por Huriel Procóplo Leão, também da Escola Municipal Acácio Campos dos Santos, com o conto “Mais um dia normal?”, que obteve 66 votos. O texto evidencia a importância da escuta, do acolhimento e do papel da escola e da rede de proteção no enfrentamento às situações de violência, mostrando como o apoio de pessoas de confiança pode transformar a vida de crianças e adolescentes.

O grande vencedor da segunda edição do concurso foi o estudante Leonan Paiva dos Santos, da Escola Municipal Clara Pereira de Oliveira, autor do conto “A Águia da Esperança”, que recebeu 78 votos na votação popular. A obra convida à reflexão sobre a necessidade de romper o silêncio diante da violência e buscar apoio junto a pessoas de confiança, reforçando que crianças e adolescentes precisam ser ouvidos, acolhidos e protegidos.

A premiação encerra mais uma etapa do projeto “Paz, aqui se faz!”, consolidando a literatura como ferramenta de conscientização, expressão e promoção da cultura de paz na rede municipal de ensino.