Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres promove encontro de capoeira na Praça Marechal Floriano Peixoto Foto: Divulgação
O subsecretário municipal de Cultura, Alan Mota, destacou a importância do encontro para fortalecer a prática da capoeira e ampliar o acesso da população à modalidade.
"Esse encontro vai muito além da troca de cordas. É um momento de integração, de valorização da nossa cultura e de fortalecimento dos laços entre os alunos e capoeiristas. Também é uma oportunidade para que mais pessoas conheçam a capoeira e se sintam motivadas a participar das aulas gratuitas oferecidas pela Casa de Cultura. Nosso objetivo é facilitar o acesso à cultura e incentivar a participação da comunidade", afirmou o subsecretário.
A programação contou com a tradicional cerimônia de troca de cordas, que representa a graduação dos praticantes de capoeira e marca a evolução técnica e o compromisso dos alunos com a modalidade. Os participantes da oficina, conduzida pelo professor Alfinete, receberam suas novas graduações em uma celebração marcada por rodas de capoeira e muita emoção. Cerca de 30 alunos graduados receberam as faixas, laranja, laranja - amarelo, amarelo e branca.
Gláucia da Silva Faria, apelidada de Ba e aluna de capoeira da Casa de Cultura, contou que conheceu a modalidade ao levar o afilhado, Matheus, conhecido por apelido hulk, que possui TEA nível 1 (Transtorno do Espectro Autista) para as aulas.
“Depois de cerca de um ano e meio apenas acompanhando os treinos, fui incentivada pelo professor Alfinete a participar das aulas e acabei me apaixonando pela capoeira. Hoje, com pouco mais de um ano de prática e já na minha segunda graduação, posso dizer que a capoeira me proporcionou um verdadeiro sentimento de pertencimento, união, valorização da nossa cultura e acolhimento. É uma experiência que transformou a minha vida”, afirmou a aluna Gláucia.
O encontro foi gratuito e reforçou o compromisso da Prefeitura de Itaboraí com o incentivo ao esporte, à cultura e a utilização do esporte como ferramenta de transformação social.
A Casa de Cultura também informa que as aulas gratuitas terão novas turmas em agosto, com vagas abertas para as oficinas de capoeira e teatro. Os interessados podem obter mais informações pelo link de inscrição: https://linktr.ee/cchat?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio
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