Educação de Itaboraí avança no Ideb e registra crescimento nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental - Foto: Divulgação

Educação de Itaboraí avança no Ideb e registra crescimento nos anos iniciais e finais do Ensino FundamentalFoto: Divulgação

Publicado 13/08/2026 16:15 | Atualizado 13/08/2026 16:16

Itaboraí - A educação pública de Itaboraí avançou nos indicadores de qualidade da aprendizagem. Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) apontam crescimento da Rede Municipal tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do Ensino Fundamental. O município passou de 5,0 para 5,2 nos anos iniciais e de 3,9 para 4,2 nos anos finais, demonstrando evolução no desempenho dos estudantes.

O resultado é fruto de um conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), com foco no acompanhamento sistemático da aprendizagem e na identificação das necessidades dos estudantes. A evolução também é resultado do trabalho realizado diariamente por professores, equipes gestoras, coordenadores pedagógicos, servidores, estudantes e famílias.

Entre as estratégias adotadas pela estão o monitoramento dos indicadores educacionais, a aplicação de avaliações diagnósticas, a recomposição das aprendizagens, o fortalecimento das ações de alfabetização, a formação continuada dos profissionais da educação e o acompanhamento técnico-pedagógico das unidades escolares.

A ampliação da cultura de análise de dados também passou a integrar de forma mais efetiva o planejamento das escolas. A partir dos resultados das avaliações, as equipes pedagógicas conseguem identificar dificuldades específicas, acompanhar a evolução dos estudantes e definir estratégias de intervenção de maneira mais direcionada.

Para o prefeito Marcelo Delaroli, o crescimento dos indicadores reforça a importância da continuidade das políticas públicas voltadas para a educação e demonstra o resultado de um trabalho construído de forma coletiva.

“Esse avanço mostra que estamos no caminho certo e que investir em educação significa olhar para cada estudante e criar condições para que ele possa aprender e avançar. O resultado é fruto do trabalho de toda a nossa rede, dos professores, profissionais da educação, estudantes e famílias. Vamos continuar investindo e trabalhando para que esses números cresçam ainda mais, porque o nosso compromisso é garantir uma educação pública cada vez melhor para as crianças e adolescentes de Itaboraí”, afirmou Marcelo Delaroli.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destacou que o resultado do Ideb é importante, mas deve ser analisado como parte de um processo permanente de acompanhamento da aprendizagem.

“Esse crescimento é significativo porque demonstra que as ações implementadas pela rede estão produzindo resultados. Temos trabalhado com planejamento, acompanhamento pedagógico e análise dos dados para entender onde estão os principais desafios e quais estratégias precisam ser fortalecidas. Ao mesmo tempo, sabemos que ainda temos muito a avançar. O nosso objetivo é garantir que cada estudante tenha seu direito de aprender assegurado e que a evolução dos indicadores seja acompanhada de melhorias efetivas no processo de ensino e aprendizagem”, ressaltou o secretário.

Apesar do avanço, a Secretaria Municipal de Educação reconhece que ainda existem desafios importantes a serem enfrentados. Entre eles estão a redução das desigualdades de aprendizagem, a melhoria do desempenho em Língua Portuguesa e Matemática e o fortalecimento das ações de alfabetização e recomposição das aprendizagens.

A meta para os próximos ciclos é manter a trajetória de crescimento dos indicadores, aperfeiçoar as estratégias pedagógicas e ampliar as oportunidades de aprendizagem para os estudantes da Rede Municipal.

Mais do que a evolução de um indicador, o crescimento do Ideb representa o resultado de um esforço coletivo e contínuo.