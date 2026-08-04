Conserlimpi completa um ano - Foto: Divulgação

Conserlimpi completa um ano Foto: Divulgação

Publicado 04/08/2026 11:52 | Atualizado 04/08/2026 11:54

Itaboraí - Há um ano, a Prefeitura de Itaboraí lançava a Companhia Municipal de Conservação e Limpeza Urbana de Itaboraí (Conserlimpi), assumindo a gestão direta dos serviços de limpeza urbana e encerrando um modelo baseado exclusivamente na terceirização. O que começou como um compromisso com a eficiência, transparência e controle público se consolidou como uma das maiores transformações de cuidado urbano do município.



Ao longo deste primeiro ano de atuação, a Conserlimpi, com muito planejamento, estrutura e equipes distribuídas por toda a cidade, fortaleceu a capacidade operacional do município e ampliou significativamente a eficiência dos serviços.



Os números refletem a dimensão desse trabalho. Diariamente, são retiradas cerca de 160 toneladas de resíduos domiciliares e 150 toneladas de entulho, totalizando aproximadamente 310 toneladas por dia. Em um ano de operação, foram recolhidas 47.070 toneladas de lixo domiciliar e 37.425 toneladas de entulho, ultrapassando a marca de 84 mil toneladas de resíduos removidos das ruas de Itaboraí.



A atuação também se destaca pela força operacional. Todos os dias, 18 equipamentos são destinados à coleta domiciliar e 16 à coleta de entulho. Semanalmente, são 190 saídas operacionais, além de aproximadamente 200 equipamentos e veículos mobilizados para atender todas as regiões do município, garantindo que o serviço chegue a cada bairro com regularidade e eficiência.



Mais do que números, esse primeiro ano representa uma mudança de paradigma na gestão pública. A criação da Conserlimpi permitiu que Itaboraí assumisse o protagonismo na organização dos serviços de limpeza urbana, fortalecendo o planejamento, o acompanhamento das operações e a aplicação dos recursos públicos em benefício direto da população.