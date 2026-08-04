Conserlimpi completa um ano Foto: Divulgação
Ao longo deste primeiro ano de atuação, a Conserlimpi, com muito planejamento, estrutura e equipes distribuídas por toda a cidade, fortaleceu a capacidade operacional do município e ampliou significativamente a eficiência dos serviços.
Os números refletem a dimensão desse trabalho. Diariamente, são retiradas cerca de 160 toneladas de resíduos domiciliares e 150 toneladas de entulho, totalizando aproximadamente 310 toneladas por dia. Em um ano de operação, foram recolhidas 47.070 toneladas de lixo domiciliar e 37.425 toneladas de entulho, ultrapassando a marca de 84 mil toneladas de resíduos removidos das ruas de Itaboraí.
A atuação também se destaca pela força operacional. Todos os dias, 18 equipamentos são destinados à coleta domiciliar e 16 à coleta de entulho. Semanalmente, são 190 saídas operacionais, além de aproximadamente 200 equipamentos e veículos mobilizados para atender todas as regiões do município, garantindo que o serviço chegue a cada bairro com regularidade e eficiência.
Mais do que números, esse primeiro ano representa uma mudança de paradigma na gestão pública. A criação da Conserlimpi permitiu que Itaboraí assumisse o protagonismo na organização dos serviços de limpeza urbana, fortalecendo o planejamento, o acompanhamento das operações e a aplicação dos recursos públicos em benefício direto da população.
O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou que o primeiro ano da Conserlimpi confirma que a decisão de municipalizar a gestão da limpeza urbana foi um investimento na qualidade de vida da população e no futuro da cidade.
“Há um ano, assumimos o compromisso de cuidar da cidade com mais responsabilidade, eficiência e respeito ao dinheiro público. Hoje, vemos esse compromisso refletido nas ruas mais limpas, nos bairros atendidos diariamente e na confiança da população em um serviço que funciona. Esses resultados são fruto do trabalho de homens e mulheres que saem todos os dias para cuidar da nossa cidade. A Conserlimpi é motivo de orgulho para Itaboraí e representa uma gestão que planeja, executa e entrega resultados concretos para quem mais importa: , que é o cidadão.”, afirmou Marcelo Delaroli.
O presidente da Conserlimpi, Hédio Mataruna, destacou que o aniversário da companhia simboliza a consolidação de um projeto construído para cuidar da cidade de forma permanente.
“Quando a Conserlimpi foi criada, assumimos o desafio de mostrar que era possível fazer uma limpeza urbana mais eficiente, mais organizada e mais próxima da população. Um ano depois, os resultados comprovam que essa decisão foi acertada. Cada tonelada de resíduos retirada das ruas representa mais qualidade de vida, mais dignidade e mais respeito pelo cidadão. Celebramos este primeiro aniversário com a certeza de que ainda há muito a avançar, mas também com orgulho por tudo o que já construímos. A Conserlimpi é hoje um patrimônio de Itaboraí e continuará trabalhando diariamente para manter nossa cidade cada vez mais limpa, bem cuidada e preparada para o futuro”, afirmou o presidente, Hédio Mataruna.
Para os moradores de Itaboraí a transformação é notável. A moradora do bairro Apolo 2, Joaci Santos, de 50 anos, falou sobre a diferença que o serviço prestado pela Conserlimpi faz na cidade.
“A gente percebe a diferença. Hoje as ruas ficam mais limpas, a coleta acontece com mais frequência e isso faz toda a diferença para quem mora aqui. É bom ver a cidade mais organizada e saber que existe um serviço funcionando de forma contínua. Espero que esse cuidado continue, porque uma cidade limpa melhora a qualidade de vida de todo mundo”, finalizou a dona de casa.
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