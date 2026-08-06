Social Mulher leva serviços gratuitos nesta sexta-feira dia 7 de agosto - Foto: Divulgação

Social Mulher leva serviços gratuitos nesta sexta-feira dia 7 de agostoFoto: Divulgação

Publicado 06/08/2026 15:18 | Atualizado 06/08/2026 15:19

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Mulher, realiza nesta sexta-feira (07/08), das 8h às 12h, mais uma edição do Social Mulher, na Praça Alarico Antunes, no Centro. A iniciativa integra a programação do Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, e contará com atividades do Projeto Transformar.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres aos serviços públicos, promovendo acolhimento, orientação e atendimento especializado em um único espaço.

Durante a programação, serão oferecidos gratuitamente serviços como atendimento jurídico, assistência social, aferição de pressão arterial e teste de glicose, oficina de artesanato, serviços de beleza e bem-estar e atendimento voltado à saúde emocional.

A iniciativa é realizada em parceria com as secretarias municipais de Governo (SEMGOV), Desenvolvimento Social (SEMDS), Saúde (SEMSA), Turismo e Eventos (SEMTUR) e Esporte e Lazer (SEMEL), fortalecendo a atuação integrada da administração municipal em prol da promoção dos direitos das mulheres e da oferta de serviços essenciais à população.