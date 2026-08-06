Social Mulher leva serviços gratuitos nesta sexta-feira dia 7 de agostoFoto: Divulgação
Social Mulher leva serviços gratuitos à Praça Alarico Antunes nesta sexta-feira
Ação reúne atendimentos nas áreas jurídica, social, saúde, bem-estar e artesanato em alusão ao Agosto Lilás, com atividades do Projeto Transformar
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Conserlimpi completa um ano transformando a limpeza urbana em Itaboraí
A companhia municipal celebra o primeiro ano de atuação com mais de 84 mil toneladas de resíduos e entulhos retirados das ruas da cidade
Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres recebe lançamento do livro "Garimpo da Cachaça"
Obra do escritor e colecionador Edison Costa reúne histórias de mais de duas décadas dedicadas à preservação de rótulos de cachaça de todo o Brasil
Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres promove encontro de capoeira e troca de cordas na Praça Marechal Floriano Peixoto
O evento reuniu alunos da oficina de capoeira da Casa de Cultura e visitantes de diversos municípios.
Hospital Municipal de Itaboraí realiza maior captação de órgãos de sua história
Procedimento de alta complexidade contou com corredor de honra em homenagem ao doador e poderá beneficiar diversos pacientes que aguardam na fila de transplantes
Projeto "Paz, aqui se faz!" premia estudantes vencedores do II Concurso de Contos em Itaboraí
Cerimônia realizada na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres reconheceu produções literárias que promovem a cultura de paz e o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes
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