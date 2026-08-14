Itaboraí amplia opções esportivas com aulas gratuitas de capoeira no Ginásio EsportivoFoto: Divulgação
Prefeitura de Itaboraí disponibiliza aulas gratuitas de capoeira para a população
As aulas acontecem no Ginásio Esportivo e a atividade integra o projeto Itaboraí + Esportes com aulas às terças e quintas-feiras
Prefeitura de Itaboraí disponibiliza aulas gratuitas de capoeira para a população
As aulas acontecem no Ginásio Esportivo e a atividade integra o projeto Itaboraí + Esportes com aulas às terças e quintas-feiras
Educação de Itaboraí registra crescimento nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental
O avanço foi registrado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que analisou a Rede Municipal que elevou o indicador de 5,0 para 5,2 nos anos iniciais e de 3,9 para 4,2 nos anos finais
Social Mulher leva serviços gratuitos à Praça Alarico Antunes nesta sexta-feira
Ação reúne atendimentos nas áreas jurídica, social, saúde, bem-estar e artesanato em alusão ao Agosto Lilás, com atividades do Projeto Transformar
Conserlimpi completa um ano transformando a limpeza urbana em Itaboraí
A companhia municipal celebra o primeiro ano de atuação com mais de 84 mil toneladas de resíduos e entulhos retirados das ruas da cidade
Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres recebe lançamento do livro "Garimpo da Cachaça"
Obra do escritor e colecionador Edison Costa reúne histórias de mais de duas décadas dedicadas à preservação de rótulos de cachaça de todo o Brasil
Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres promove encontro de capoeira e troca de cordas na Praça Marechal Floriano Peixoto
O evento reuniu alunos da oficina de capoeira da Casa de Cultura e visitantes de diversos municípios.
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