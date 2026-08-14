Itaboraí amplia opções esportivas com aulas gratuitas de capoeira no Ginásio Esportivo - Foto: Divulgação

Itaboraí amplia opções esportivas com aulas gratuitas de capoeira no Ginásio EsportivoFoto: Divulgação

Publicado 14/08/2026 17:17 | Atualizado 14/08/2026 17:17

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), dará início às aulas gratuitas de capoeira no Ginásio Esportivo da cidade. A atividade começa na próxima terça-feira (18), ampliando as opções de práticas esportivas oferecidas gratuitamente à população por meio do projeto Itaboraí + Esportes.

As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, das 17h30 às 18h30, no Ginásio Esportivo e as matrículas deverão ser realizadas nesses dias e horários. A iniciativa é voltada para moradores interessados em praticar a modalidade e busca proporcionar um espaço de atividade física, convivência e aprendizado.

A capoeira, além de trabalhar aspectos físicos como coordenação motora, equilíbrio, força e resistência, também contribui para a valorização da cultura e da identidade brasileira.

A iniciativa integra o projeto Itaboraí + Esportes, que busca incentivar a prática de atividades físicas e promover mais qualidade de vida para a população. A ação também reforça o compromisso do município com o fortalecimento do esporte como ferramenta de inclusão social, saúde, cultura e desenvolvimento.