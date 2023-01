O programa oferece castrações gratuitas após agendamento pelo rjpet.com.br. - Foto: Divulgação

O programa oferece castrações gratuitas após agendamento pelo rjpet.com.br. Foto: Divulgação

Publicado 14/01/2023 09:52

Itaboraí - Entre os meses de outubro e dezembro de 2022, foram realizadas mais de 1.300 castrações de cães e gatos no município, graças a um convênio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) com o Governo do Estado. O programa RJPET oferece castrações gratuitas após agendamento pelo endereço eletrônico: rjpet.com.br. Novos agendamentos serão abertos a partir do próximo dia 15 de janeiro.

Para conseguir a castração gratuita, protetores de animais e moradores precisam se cadastrar no endereço eletrônico do RJPET. É disponibilizada uma castração mensal por CPF. Em Itaboraí, duas ONGs protetoras formalizadas podem cadastrar até 30 animais por mês. Para cães, o peso mínimo deve ser de 5kg e máximo de 25kg. Já para gatos não há limite de peso.

O secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, destacou o sucesso do programa no município e ressaltou que, nos últimos três meses, não houve nenhum óbito ou complicação pós-cirúrgica com os animais que passaram pelo procedimento de castração.

"É um programa que deu certo e já temos a intenção de prorrogar, visto o benefício que traz para o município, até mesmo em questão de saúde pública. A castração evita a superpopulação, diminuindo o número de animais nas ruas e ainda previne doenças infectocontagiosas, como leptospirose, verminoses, parasitas e outras", disse o secretário.

O convênio prevê que uma clínica no município possa realizar os procedimentos e, no mínimo, 300 castrações por mês. A castração gera benefícios para o animal, dentre eles, a redução do comportamento de marcação de território; pode deixar o animal mais dócil e caseiro; evita gestação indesejada, infecção uterina e transmissão de doenças; diminui os riscos de desenvolver câncer, tumores e cistos ovarianos e aumenta a expectativa de vida.

A castração dura de 20 minutos a uma hora, e os animais são liberados acordados, entre duas e três horas após o procedimento. O pós-operatório é de responsabilidade do tutor do animal. A escolha da clínica veterinária foi realizada pela SEMAGRI, por meio dos seguintes critérios: centro cirúrgico dentro das normas do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-RJ); ter a capacidade para a quantidade mínima de 300 castrações mensais e documentações necessárias em dia, como alvará sanitário e outros.

Em Itaboraí, as castrações são realizadas em uma clínica veterinária localizada na Avenida Raimundo de Farias, nº 272, Centro. O procedimento acontece de terça a quinta-feira, das 8h às 16h.